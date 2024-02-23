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中国剧协梅花奖艺术团来洛演出 杨骁参加活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.13 08:44

　　河洛大地牡丹飘香，梨园梅花吐蕊竞放。昨晚，与人民同行——新时代文明实践志愿服务“花开中国戏连万家”中国剧协梅花奖艺术团来洛演出，为观众奉上一场精彩的文化盛宴。

　　市领导杨骁、王森、徐超文参加活动。

　　本次活动由中国戏剧家协会、洛阳市委宣传部主办，邀请到多位梅花奖得主登台亮相。他们当中有越剧名家吴凤花、陈飞，粤剧名家吴非凡，黄梅戏大师何云，歌唱家么红，评剧艺术家冯玉萍，还有二度梅花奖获得者、豫剧名家李树建。

　　演出在充满活力的《梅园豫韵展异彩》中拉开序幕。15个节目涵盖京剧、黄梅戏、豫剧、评剧、越剧等五大剧种以及粤剧、歌剧、歌曲、舞蹈、二人台等艺术形式。艺术家们用精湛的技艺倾情演绎《梁祝·十八相送》《天女散花》《焦裕禄》《杜鹃山》《程婴救孤》《洪湖赤卫队》等经典选段，现场掌声雷动，经久不息。

　　中国戏剧梅花奖创立于1983年，被誉为中国戏剧表演领域的最高奖。迄今评出的726名获奖演员大多已成为各剧种的领军人物，为中国戏剧艺术繁荣发展、传承创新作出了重要贡献。中国剧协梅花奖艺术团成立于2005年，成员均为梅花奖获得者。近20年来，中国剧协梅花奖艺术团始终以弘扬民族文化、服务人民群众为宗旨，坚持送欢乐下基层演出，受到各地群众的热烈欢迎，已逐渐成为享誉国内外的知名文化品牌。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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