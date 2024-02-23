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用好资源禀赋推进乡村运营 让生态优势转化为发展优势 杨骁到汝阳县调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.13 08:44

　　11日，市委副书记、政法委书记杨骁到汝阳县调研乡村运营、农文旅融合、信访稳定等工作，强调要用好资源禀赋，推进乡村运营，因地制宜探索农文旅融合发展新路，让生态优势不断转化为发展优势，奋力书写出高质量发展“绿色答卷”。

　　十八盘乡登山村是“登山精神”发源地。围绕这一红色资源，该村强化乡村运营理念，着力打造中小学劳动实践教育基地、党员干部培训基地和乡村振兴课堂。杨骁走进登山村展览馆，重温艰苦岁月，远眺登山梯田，感受登山新变化。他强调，“登山精神”是宝贵的精神财富，要传承发扬这一精神，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，不断砥砺敢于斗争、敢于胜利的意志品质，以坚定信心奋力开创工作新局面。要深入挖掘登山梯田独特资源，以打造景区为目标，加强修复保护、丰富生态景观、做好配套服务，积极引进战略合作伙伴，着力打造错落有致、景色多变的梯田风光，努力把绿水青山转化为金山银山，为乡村振兴增添活力。要以数字化平台赋能乡村运营，完善村集体、村民、市场主体利益联结机制，推动乡村产业发展壮大，让群众更多分享产业增值收益。

　　上店镇红花岭文旅综合体项目、十八盘乡“在水一方”携程度假农庄(民宿)项目建设正酣，将通过建设高端民宿集群、露营地等，全力打造度假目的地。杨骁深入项目建设现场，听取项目规划、进展情况汇报。他指出，要强化市场思维，做好项目谋划，完善配套设施，提升服务环境，打造更多深受年轻人青睐、具有乡村韵味的沉浸式体验场景，更好满足游客乡村旅居新体验和精神消费新需求，推动农文旅深度融合发展，带动更多群众增加收入。

　　调研期间，杨骁还听取了汝阳县信访工作汇报，对做好相关工作提出要求。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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