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徐衣显与泰国中华总商会主席林楚钦举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.13 08:47

　　昨日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的泰国中华总商会主席林楚钦等举行工作会谈。双方围绕文化交流、旅游推介、商会互动、产业发展等多领域务实合作以及世界客属第33届恳亲大会邀商邀客，开展深入洽谈，达成广泛共识。

　　徐衣显向林楚钦一行的到来表示欢迎。他说，洛阳历史文化悠久、文旅资源丰富、产业基础雄厚、开放活力蓬勃、发展动能强劲，近年来抢抓共建“一带一路”、RCEP合作、推动中部地区崛起等重大战略机遇，积极对标国际经贸规则，加快推进高水平制度型开放，着力打造高能级平台通道，不断拓展对外开放新空间、积蓄高质量发展新势能。中泰两国是好邻居、好伙伴、好兄弟，洛阳和泰国的友谊源远流长、友好交往成果丰硕。泰国正大集团是改革开放后最早投资洛阳的外资企业之一，30多年来累计投资超200亿元，成为洛阳改革发展的见证者、参与者、贡献者。近年来，洛阳经泰国中华总商会及众多泰国华商积极牵线搭桥，顺利恢复开通疫情后洛阳至曼谷首条国际航线，成功策划举办“中泰一家亲”文化艺术交流展演、榴莲狂欢节市集等系列特色活动，与泰国的人文交流日益多元、经贸往来更加紧密、协同发展持续深入，为双方深化合作奠定了坚实基础、架起了“空中通道”，也打开了更加广阔的发展空间。希望泰国中华总商会进一步发挥好洛泰合作的桥梁纽带作用，充分利用服务华侨华人华商的资源优势，带动更多泰国客商关注洛阳、投资洛阳，积极参与世界客属第33届恳亲大会邀商邀客，深化文旅、经贸、科创、产业等领域合作，与洛阳一道拓宽发展“朋友圈”，助力打造“命运共同体”，促进“中泰一家亲”硕果丰盈、再上台阶。

　　林楚钦说，洛阳是富有魅力的中国历史文化名城，与泰国合作基础良好、人文交往频繁，在泰国华商中拥有较高的知名度、美誉度、影响力。泰国中华总商会长期致力于推动中泰友好交往，积极促进两国文化交流、经贸合作，下一步将继续发挥自身优势，搭建友好合作桥梁，积极推介洛阳文化资源，不断拓展产业合作领域，共享发展机遇，实现互利共赢。

　　泰国中华总商会副主席李桂雄、正大集团副总裁傅学军，副市长牛刚等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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