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持续破解突出问题——四论推动文明创建和城市提质工作不断取得新成效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.04.13 08:45

　　凡事奔着问题去，才能真正干出效果来。

　　在我市前不久举行的2024年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会上，市委书记江凌特别指出，要把文明创建和城市提质工作抓起来、抓出成效，必须解决制约因素、破解突出问题，着重破解投融资推进不顺畅、工作标准不够高、工作作风不扎实等三方面问题，并分别给出破解之策，为我们做好今后的城市工作提供了新的启发和思路。

　　秉持“让城市更出彩、让百姓更幸福”的愿景，今日洛阳推进城市提质的过程，本身就是一个不断发现问题、解决问题的过程，是千方百计解决城市建设管理中的所急所需、满足百姓日常生活中的所思所盼，其或是城市交通不够畅快，或是城市风貌缺乏特色，或是老旧小区环境脏乱，或是公共服务不够完善……把反映城市功能品质欠缺的种种问题找出来、解决好，城市品质才能一步步提上来。而相较这些，这次会议提出的三个突出问题，对推进城市提质而言则是更具基础性、引领性、保障性的问题，只有把这三个问题解决好，城市提质工作才能扫清障碍、行稳致远。

　　比如投融资问题。“巧妇难为无米之炊”，推进城市提质、抓好“两建设、三改造”，光有决心和干劲不行，还要有充分的资金作保障。当前，受制于经济下行压力加大、市区两级财政紧张、社会投资意愿不强等主客观因素，投融资成为现实难题。怎么破？关键还是善用市场机制。今天的洛阳，新文旅火爆出圈，城市知名度、美誉度和影响力进一步提升，越来越多社会资本对洛阳青睐有加，如我们乘势而上积极对接，以市场化思维做好项目包装策划，算好投资收益平衡账，定能促成更多合作共赢。

　　又如工作标准问题。很多时候，我们的工作态度是积极的，力度也是大的，但有些工作最终效果不尽如人意。究其原因，很重要一方面在于工作标准不高，表现在思维理念不够新、视野格局不够大、对标目标不够高。常言道“标准低，看到的只是成绩；标准高，看到的全是问题”，就城市提质而言，厚重的历史文化、优美的自然风光、宜居的城市生活，这些都足以说明洛阳不是一般的城市，也应该成为不一般的城市，完全可以既有北方的大气，也有南方的精细，对标一流城市，成就更高品质。

　　再如工作作风问题。推进城市提质不会一帆风顺，没有过硬作风必然很难成事。对广大干部特别是基层干部来说，作风绝对不是一个抽象的词汇，而是实实在在关乎着工作成效和群众幸福。就像这次会议特别点到的，现实中一些街道和社区对群众的急难愁盼问题熟视无睹、无动于衷，包括文明创建在内，一些工作所干非所盼、习惯搞形式主义，最终成效难获群众认可。因此，这次会议特别强调要始终树牢群众观点，经常深入实地体验，多到菜市场、公交站、学校门口、医院等地接触群众、掌握实情，导向不言而喻。

　　融资决定进度，标准决定水平，作风决定成败。

　　高质量创建全国文明城市，持续提升洛阳功能品质，这三个突出问题每一个都不能轻视，都亟待破解。唯如此，我们才能在“解决问题”和“做好工作”的互促共进中，使我们的文明创建和城市提质工作“上一个新的台阶、体现更好的水平”。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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