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洛阳出台《导则》引导全市牌匾标识摒弃“一刀切”（时政·深一度）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.13 08:47

广州市场步行街(资料图片)

　　核心提示：日前，经市委国土空间规划委员会审议通过，《洛阳市牌匾标识设计导则(2024版)》(简称《导则》)正式施行，按照“大原则规范、小细节创新”原则，引导全市牌匾标识摒弃“一刀切”、告别“千店一面”，让城市有生气更有活力。

　　《导则》有何新理念、新要求？未来全市牌匾标识有哪些特色？本期《时政·深一度》聚焦出台背景、重点内容等，为您解读市委、市政府推动牌匾标识优化提升的深意。

　　背景：特色牌匾有助于营造沉浸式体验场景

　　牌匾标识事关城市形象、彰显城市活力，是城市提质工作的一项重点。近年，随着新文旅产业的转型，特色商业街区蓬勃发展，各地纷纷通过优化政策措施，摒弃“一刀切”，鼓励个性化和特色牌匾的发展。

　　以北京为例，该市出台条例明确规定，商业街区内的固定式牌匾标识应当突出文化特征与地方特色，避免样式、色彩、字体等同质化。该条例一经施行，群众、企业多方叫好。

　　市委、市政府高度重视城市风貌营造，多次强调要优化建筑肌理、街面装饰、店面招牌，突出青年友好，营造沉浸式体验场景，打造青春时尚打卡地，进一步提升城市形象和功能品质，满足青年群体消费需求。

　　此外，随着我市文旅持续火爆出圈，越来越多游客来到洛阳赏美景、品美食，遍布街巷的牌匾标识便是外地游客认识洛阳、了解洛阳的“第一窗口”。优化提升牌匾标识设置，既能带给游客绝佳的游玩体验，也能提升市民对城市形象的满意度。

　　现状：设置水平不高，缺少整体统筹和管理

　　当前，我市牌匾标识设置现状如何？存在哪些问题？

　　去年以来，根据市委部署要求，市城市管理局、市自然资源和规划局等部门多次实地察看我市牌匾标识设置情况，形成详细的问题清单。前期走访调研发现，主要存在沿街商铺牌匾设置混乱，牌匾标识重复单一、色彩混杂、材质参差不齐等问题。

　　总体来看，我市户外牌匾标识设置水平不高，缺少整体统筹和管理。《导则》对洛阳市城区范围内居住底层商业、商业类建筑等户外牌匾标识设置管理予以指导，突出安全感、烟火气、人情味、时尚范儿，有助于进一步提升街道及区域风貌品质，打造具有标识度的城市公共空间。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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