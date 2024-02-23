到2025年，洛阳每个村(社区)将培养6到9名“法律明白人”

“到2025年，全市每个村(社区)将培养6到9名‘法律明白人’。”12日，记者从洛阳市司法局获悉，洛阳市今年将大力培养“法律明白人”，增强基层法治力量，优化基层法治供给，助力乡村治理体系和治理能力现代化。

“到2025年，全市每个村(社区)将培养6到9名‘法律明白人’。”12日，记者从洛阳市司法局获悉，洛阳市今年将大力培养“法律明白人”，增强基层法治力量，优化基层法治供给，助力乡村治理体系和治理能力现代化。

洛阳市将优先从中共党员、村组干部、大学生村官、致富带头人、“五老”人员、人民调解员、驻村辅警、网格员、村妇联执委、儿童主任、拥有法治文艺特长人员和其他在村(社区)具有较大影响力的村(居)民中遴选“法律明白人”，并组织集中培训(轮训)，培训内容包含法律政策知识、法治实践能力、道德品格教育等。到2025年，全市基本形成培养机制规范、队伍结构合理、作用发挥明显的“法律明白人”工作体系，形成一支素质高、结构优、用得上的“法律明白人”队伍。

根据要求，洛阳市村(社区)应在村(社区)公示栏或者其他显著位置公布“法律明白人”及联系方式，并在党群服务中心、公共法律服务站(室)等基层群众活动阵地放置“法律明白人”名册，充分发挥“法律明白人”作用。“法律明白人”将积极开展法治宣传，组织群众性法治文化活动，参与基层公共法律服务、村(社区)事务管理、德治建设、基层依法治理等，为基层群众提供法律服务引导，推进村(社区)事务公开、财务公开，参与矛盾纠纷调解，推动基层德治与法治深度融合。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 朱明宇）