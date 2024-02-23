花期仅5天！神都花旦“梨园春”登场

花色粉红、姿态优雅……近日，在洛阳国际牡丹园内，一种名为“梨园春”的牡丹品种盛开，其花色与花旦妆容相似，如同神都洛阳的花旦女主角“粉墨登场”，吸引众多游客驻足欣赏。

花色粉红、姿态优雅……近日，在洛阳国际牡丹园内，一种名为“梨园春”的牡丹品种盛开，其花色与花旦妆容相似，如同神都洛阳的花旦女主角“粉墨登场”，吸引众多游客驻足欣赏。

“‘梨园春’属于早开牡丹的中期品种，它的开放预示着园内牡丹竞相开放，进入盛花期。”洛阳国际牡丹园负责人介绍，“梨园春”位于该园华夏园西北侧，共有30余株，花期仅5天。附近的首岸红、楼兰美人、麻姑献寿等牡丹品种也于近日陆续开放，供您一睹芳容。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘少丹 文/图)