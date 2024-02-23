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隋唐大运河国家文化公园内水系何时能通水？最新回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.12 11:31

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：隋唐大运河国家文化公园里面几座景观拱桥下边都是干涸的，何时水系可以有水？让公园变得更美些。

　　市文旅集团回复：感谢您对隋唐大运河国家文化公园的关注，为配合洛河上游天津桥保护展示工程修建，洛神浦橡胶坝采取塌坝放水运行，水位降低导致园区内水系无法引水，待洛神浦大坝升坝蓄水后，我单位将及时引水至园区水系，洛神浦大坝升坝蓄水时间请咨询其他相关单位。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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