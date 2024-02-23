磅礴大气绘就洛阳故事 侯震美术作品主题创作展开幕

昨日，“洛阳故事——侯震美术作品主题创作展”在涧西区西苑邻里中心的艺·西苑美术馆开幕。30余幅恢宏巨制，带领观众穿越古今，寻访洛阳波澜壮阔的发展历程。

昨日，“洛阳故事——侯震美术作品主题创作展”在涧西区西苑邻里中心的艺·西苑美术馆开幕。30余幅恢宏巨制，带领观众穿越古今，寻访洛阳波澜壮阔的发展历程。

今年69岁的侯震是市文化馆研究馆员、中国美协国家重大题材美术创作委员会委员、市美术家协会名誉主席、市“德艺双馨”文艺家。

在洛工作42年间，侯震创作了许多关于洛阳历史文化的大型绘画作品，用雄浑的艺术风格、具有生命张力的艺术语言，将发生在洛阳的重大历史瞬间定格在画布上。一幅幅经典画卷，成为弘扬“千年古都”历史与文化的重大艺术实践，为观众们讲述了振聋发聩的洛阳故事，也体现了对中华优秀传统文化的守正与创新。

徜徉在展厅里，一幅幅承载历史变迁的洛阳画卷令人叹为观止。大禹治水的智慧与勇气，八百诸侯会孟津的壮观与磅礴，周公营造洛邑的远见卓识……这些画作不仅是对历史的再现，更是对中华民族传统文化的传承与弘扬。

侯震以细腻的笔触描绘了洛阳的文化繁荣——孔子入周问礼乐的场景，李白、杜甫的历史性相逢，许慎、蔡伦、张衡等文化巨匠的风采，还有《广陵散》的绝响、衣冠南渡的悲壮……在他的作品中得以生动再现。

在本次画展中，尤其令人感到震撼的要数《解放洛阳1948》和《开凿隋唐大运河》两幅历史长卷。两幅画卷占据了一间展厅，每一幅都长达20米。

《解放洛阳1948》分“攻克—胜利—欢庆”三部分，将战争画面、胜利场景及人群欢欣鼓舞的热闹景象全部展现出来，通过长卷形式完整、真实再现洛阳解放的整个过程。整体画面动静结合、层次分明、恢宏震撼。

《开凿隋唐大运河》用上百个栩栩如生的人物，再现古代勤劳勇敢的洛阳人民用双手成就不朽史诗的伟大场景。以洛阳为中心的大运河兴盛了六七百年，为隋唐时期中国的商品运输和经济发展做出了巨大贡献。

侯震在出席画展开幕式时说，洛阳是个伟大的城市。洛阳站在历史和现代的高纬度上，展示着一个城市的尊荣与魅力，无愧于我们对历史的回眸和对未来的期待。他会继续努力，创作更多更好的作品，表达挚爱的情怀，讲好洛阳故事。

本次画展由市文联、市文广旅局主办，将持续至7月11日，广大书画爱好者可前往观赏。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 马炎冲 文/图）