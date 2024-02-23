“春和景明”2024国家级文化生态保护（实验）区座谈交流会在洛举行

昨日，由文化和旅游部非遗司指导，河南省文旅厅、洛阳市政府主办的“春和景明”2024国家级文化生态保护(实验)区座谈交流会在洛阳举行。

昨日，由文化和旅游部非遗司指导，河南省文旅厅、洛阳市政府主办的“春和景明”2024国家级文化生态保护(实验)区座谈交流会在洛阳举行。

河南省文旅厅一级巡视员孙鹏、山西省文旅厅副厅长陈少卿、四川省文旅厅副厅长袁艺、青海省文旅厅副厅长吕霞在会上作交流发言，洛阳市委常委、宣传部部长徐超文参加会议。

孙鹏指出，要着力做好机构设置、人员编制、经费保障等方面的基础工作，为文化生态保护区建设提供有力支撑。要注重制度机制的顶层设计和规划，做好非物质文化遗产田野调查、专家队伍建设、传承体验设施建设等非物质文化遗产保护基础工作，因地制宜策划举办相关活动，吸引、支持社会力量参与非物质文化遗产保护，不断提升文化生态保护区建设水平。

徐超文在致辞中表示，非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分，是中华文明绵延传承的生动见证。近年来，洛阳以成功获批设立国家级河洛文化生态保护实验区为契机，深入贯彻落实习近平总书记对非物质文化遗产保护工作作出的重要指示精神，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，持续提升非物质文化遗产系统性保护水平。洛阳将认真落实中央、省委部署要求，学习借鉴兄弟省市的好经验好做法，全力实现“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的保护区建设目标，为赓续中华文化基因、传承优秀历史文脉贡献洛阳力量。

会上，全国13个国家级文化生态保护(实验)区的负责同志，就近年来的建设工作成绩、经验、存在的问题和建议等进行了交流发言。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)