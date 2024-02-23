央媒观洛｜牡丹花动洛阳城

“何人不爱牡丹花，占断城中好物华。疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。”唐代诗人徐凝的这首诗作，道出牡丹绽放时的倾城盛景。

“何人不爱牡丹花，占断城中好物华。疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。”唐代诗人徐凝的这首诗作，道出牡丹绽放时的倾城盛景。

又逢4月，河南洛阳迎来一年一度的“牡丹时刻”。海内外游客纷至沓来，赏花游园，共赴一场别具意趣的“神都花事”。

当前正值第41届中国洛阳牡丹文化节，“银丝贯顶”“乌龙捧盛”“贵妃插翠”“墨池金辉”……次第开放的各色牡丹争奇斗艳，尽态极妍，仅是名字，就足以引人咂摸其中的文思雅韵。

邙山远眺，洛水悠悠。牡丹锦簇的洛阳城，藏着几多故事？

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”

从自然地理视角看，牡丹择地洛阳，可谓“天时地利”兼具。

洛阳地处“天地之中、九州腹地”，素有“河山拱戴，形胜甲于天下”之称。从中国第一个王朝夏朝开始，先后有13个王朝在此建都，100余位帝王在此定鼎。

这里，是我国第二级阶梯向第三级阶梯的过渡带，高峻雄伟的山脉伸出臂弯，将洛阳盆地护佑其中。黄河、洛河、伊河等众多河流纵贯交织，冲积形成肥沃的土壤。

正因如此，洛阳一带气候温和，雨量适中，四季分明，十分适宜种植喜凉恶热、宜燥惧湿的牡丹。据了解，中国牡丹共9个野生品种，其中3个都在洛阳自然分布。

那么，古人所云“种植好牡丹，必取洛阳土”，是否有明确的科学依据？

据中国花卉协会牡丹芍药分会副会长李清道介绍，早在21世纪初，河南省的地质工作者就曾对洛阳地区数百平方公里的土壤、水样进行过地球化学调查。研究发现，洛阳当地土壤中，钙、镁、铁、锰、铜、锌、硼、钼、钒、钴、铬、镍等微量元素的含量较高，特别是锰、铜、锌、钼元素的含量明显高于其他地区。

“这些牡丹生长所必需的有益微量元素，能有效地促进其植物细胞的生长和叶绿素、糖类、酶类的合成及花蕾的形成，造就了洛阳得天独厚的花木生长环境。”李清道说，从生物地理学意义上看，牡丹选择洛阳，也是一种必然。

据洛阳市牡丹产业发展中心党支部书记梁艺馨介绍，2020年7月，该中心申报的“洛阳牡丹”地理标志证明商标经国家知识产权局核准注册，标志着洛阳市的牡丹地域特色得到国家级认可。洛阳牡丹有了专属“身份证”。

自那以后，红金二色搭配、主体取汉字“洛”形，图案似一朵盛开的牡丹、又似一只展翅的凤凰的“洛阳牡丹”地理标志证明商标，在当地全面投入使用，并走出河洛，走向世界舞台。