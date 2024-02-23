2024年城市区中招体育考试昨日开考

昨日，我市2024年城市区中招体育考试在洛四高开考。据悉，18日(含)前，城市区28019名考生将全部考完。体育考试成绩满分为100分，考生实际得分将计入其中招总成绩。考试现场情况如何？有哪些易失分点？记者带您实地了解。

中长跑测试现场

昨日，我市2024年城市区中招体育考试在洛四高开考。据悉，18日(含)前，城市区28019名考生将全部考完。体育考试成绩满分为100分，考生实际得分将计入其中招总成绩。考试现场情况如何？有哪些易失分点？记者带您实地了解。

现场

每项测试结束考生就能看成绩

昨日7时40分，记者来到洛四高考点，来自洛邑初中、瀍滨初中的考生已陆续到达，排队待考。

记者在现场看到，工作人员将考生按20人一组，带入体育馆内的入场处。考生将准考证、IC卡交给考务人员，用读卡器读取IC卡后，屏幕上会显示考生的相关信息。通过电脑识别考生面部信息，并与考生报名信息核对，确认无误后，考生可入场，入场时间一般为10秒钟左右。

考生在待考区穿上带有编号的薄马甲后进入考场。考官会根据各项目的测试人数，统筹分配每队考生的考试顺序。一般情况下，会先考选考项目，最后考中长跑。

在考场内，整个考试过程紧张有序：每项测试开始前，考生须刷卡核对个人信息；考试过程中，考生成绩全部用电子仪器测量；每项测试结束后，成绩会呈现在终端电脑上，考生能看到自己的成绩；出考场前，每名考生要在出口处再刷一次IC卡，显示屏上会出现考生的过程性评价分数、考试当天每项测试的成绩和总分等。考生要确保各项目都有成绩后再离场。

提醒

这些易失分点考生考试时要避免

哪些项目易失分？考生需注意什么问题？现场监考老师、裁判等进行提醒。

●立定跳远

立定跳远是在测试垫上进行的，垫子没有刻度，只有一条起跳线，若考生脚尖触碰起跳线，仪器会发出“嘀嘀”的犯规提示音。

有考生听到“嘀嘀”的提示音后没有后退，直接跳了出去，被判定为犯规。监考老师建议，考生在起跳前，可以让脚尖与起跳线保持0.5厘米左右的距离，也可原地做几次起跳动作，观察脚尖是否会踩线，若出现“嘀嘀”的提示音，脚要蹭着垫子往后挪。跳完后要往前走，绕过垫子再回到起跳线，进行二次测试。

●一分钟跳绳

考点会提供不同长度的跳绳，跳绳手柄为考试联机专用，考生在拿到跳绳后，不需要按手柄上的按钮，只需将绳子的长短微调至适宜长度即可。

在考试时，一些考生由于紧张，跳绳速度过快，频频出现失误。在跳绳前，考生可以通过深呼吸放松心情，跳绳时切记控制好速度和节奏，保持稳定性，不可忽快忽慢。此外，跳绳时不要憋气，均匀地呼吸，这样能提高跳绳的速度和持久力。

●排球垫球

排球垫球的高度要求为男生2.24米、女生2米。考试采取机器计数，若垫球高度未达到扫描区域则不计该次次数。

排球垫球测试现场

考生除了保持垫球的稳定性，切记要将球垫到扫描区域的高度，仪器发出“嘀”的提示音即为有效垫球。现场有考生连续垫球40多个，但因高度没达标，有效垫球数只算10多个。此外，在测试时，考生切忌用手抱球，这会被判定为测试结束。