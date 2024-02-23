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洛阳开展“特供酒”清源打链专项行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.12 08:31

　　昨日，记者从市市场监管局获悉，自即日起，在全市范围内组织开展“特供酒”清源打链专项行动，严厉打击制售“特供酒”的违法违规行为。

　　此次将对制售“特供酒”的违法违规行为实施线上线下同步打击，深挖源头、有力铲除不法活动链条，严打重处不法分子，切实维护良好的市场秩序和消费者的合法权益，重点内容包括——

　　对酒类生产企业，尤其是中小型酒类生产企业、小作坊开展全面排查，查看酒类包装上是否标有“特供酒”“内部特供”“专供酒”等虚假宣传信息，是否生产或委托生产“特供酒”，成品库房中是否贮存“特供酒”。全面检查生产环境、进货查验制度、原辅料采购、投料及关键控制点记录等情况，确保酒品质量可靠、去向可循。

　　对酒类销售者开展全面排查，以酒类食品批发市场、酒类小经营店为重点，查看销售场所、仓库是否贮存、销售“特供酒”。对高档酒店、特色餐厅、主营商务宴请的餐饮服务提供者开展深入排查，以酒类展示柜、酒水单、仓库、结算单等为重点，严查是否采购、销售“特供酒”。

　　对酒类产品包装材料生产经营者及相关印刷厂开展重点排查，严查是否生产或委托生产、印刷“特供酒”相关包装。加大对食品相关产品获证企业的监管力度，强化酒类产品包装的质量监管。对各类广告主体开展排查，对相关场所、宣传材料等逐一进行现场检查，严查是否存在“特供酒”虚假违法广告、虚假宣传，严禁设计、制作、代理、发布“特供酒”广告。

　　开展线上全面监测清理，以网络交易平台、拍卖平台、广播、电视、报纸及互联网广告发布媒介等(简称平台)为重点对象，以电商平台、自建网站、小程序和App为监测范围，全面开展对“特供酒”问题线索的监测排查。对监测发现违法违规问题的，严格依法依规对问题线索开展核查处置。同时，督促相关平台采取下线相关商品、停止发布广告、删除宣传信息、关停店铺、关闭账号等措施，阻断“特供酒”线上销售渠道。

　　市市场监管局相关负责人表示，此次专项行动将通过严厉查处一批重点案件、惩处一批违法犯罪分子、曝光一批典型案例、销毁一批非法物资，有力打击假借“特供”“专供”“内供”党政机关和军队名义制售假冒伪劣酒类商品的违法违规行为，切实解决“特供酒”屡打不绝、屡禁不止等突出问题。广大市民如果发现违法违规线索，可拨打24小时热线12315进行举报。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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