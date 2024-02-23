全市“科教振兴 同心助学”公益活动启动

昨日，全市“科教振兴 同心助学”公益活动在洛宁县东宋镇初级中学启动。

昨日，全市“科教振兴 同心助学”公益活动在洛宁县东宋镇初级中学启动。市委常委、统战部部长韩治群出席。

本次活动是由市新联会联合学海行舟公益基金管委会共同开展的一项公益助学捐赠活动。在活动现场，学海行舟公益基金管委会为洛宁县79所中小学捐赠了价值207万元的教育教学设备和软件学习资源，进一步促进乡村中小学教学硬件、软件提升，推动教育均衡发展。

“科教振兴 同心助学”公益活动启动后，学海行舟公益基金管委会将陆续向我市各县区部分幼儿园和中小学开展捐赠。捐赠内容包括图书、编程智慧教室设备、音乐教室设备、美术教室设备等教育教学设备和“高中生涯规划志愿填报卡”“心理健康测评系统”“名师课堂教学”等软件学习资源，捐赠总价值2000万元，助力我市不断提升教学质量，切实办好人民满意的教育。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 方飞 贾萌）