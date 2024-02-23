昨日，洛阳市机关党的工作暨纪检工作会议召开。市委常委、秘书长、市委直属机关工委书记王军参加会议并讲话。

昨日，洛阳市机关党的工作暨纪检工作会议召开。市委常委、秘书长、市委直属机关工委书记王军参加会议并讲话。

会议传达学习了中央和国家机关、全省机关党的工作暨纪检工作会议精神，贯彻落实市委常委会会议关于机关党建工作的部署要求，通报2023年洛阳市创建机关“五星”支部引领模范机关建设评定结果，并授牌表彰第一批“五星”支部和“五型”模范机关。

王军指出，做好机关党建工作意义重大、责任重大。要在政治建设上立标杆，把坚持党的政治建设摆在首位，用党的创新理论凝心铸魂，在学懂弄通做实上走在前列，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要在担当作为上做示范，对标对表找差距，明确责任抓落实，提质增效强本领，主动打破思维定式，坚决避免形式主义，创造性开展机关党建工作，全面提高机关党建质量。要在服务保障上求实效，转变思维理念，把准大局大势，强化党建与业务融合，不断推动“五联五促”活动和“五星”支部创建引领模范机关建设工作走深走实，全力以赴服务全市大局。要在正风肃纪上严要求，一以贯之推进党的建设新的伟大工程，严明纪律规矩，激励干部担当作为，深入开展调查研究，营造良好政治生态，以扎实工作成效为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王梦)