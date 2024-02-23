做强中医药产业夯实基层基础 推动县域高质量发展迈上新台阶

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁到嵩县调研中医药产业发展、基层治理等工作，强调要准确把握市委对南部生态发展区定位要求，坚持以富民为导向，做强中医药产业，夯实基层基础，推动县域高质量发展迈上新台阶。

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁到嵩县调研中医药产业发展、基层治理等工作，强调要准确把握市委对南部生态发展区定位要求，坚持以富民为导向，做强中医药产业，夯实基层基础，推动县域高质量发展迈上新台阶。

当前，嵩县立足优质中药材资源优势，着力打造“中原药谷”。杨骁深入中原药谷科创园、田湖镇西山丹参基地，走进实验室、田间地头，深入了解产学研融合、成果转化、药材种植等情况。他强调，嵩县发展中医药产业有基础、有优势、有机遇、有前景，要认真分析产业发展方向，充分发挥省科学院平台作用，加快集聚创新要素、高端人才，聚焦市场需求开展技术攻关，促进科技成果转化，做大做强中医药产业。要积极对接北京中医药大学等专家学者资源，开展更高水平、更深层次交流合作，为中医药产业发展提供更多智力支撑。要彰显道地药材优势，努力把柴胡、丹参、皂角刺等功效研究透，把好药材种植质量关，做优叫响品牌，持续提升中医药产业竞争力。

“村里都有哪些产业？村民收入怎么样？”杨骁走进田湖镇崔元村乡里中心，实地了解产业发展、村民增收、乡里中心运行等情况。他强调，要坚持以富民为导向，积极构建关系稳定、联结紧密、权责一致、利益共享、风险可控的联农带农机制，让农民分享产业链增值收益，实现稳定增收。

田湖镇是嵩县基层社会治理试点，探索出“353”乡村治理工作法，成效显著。在田湖派出所，杨骁与干警座谈，实地了解相关工作开展情况，给予充分肯定。他强调，要以作风建设为保障，在试点基础上进一步总结经验、优化提升，积极推广“353”乡村治理工作法，不断提升基层治理效能。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)