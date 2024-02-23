在现代化洛阳建设中彰显组织担当——2023年全市组织工作综述

去年，全市组织系统深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真贯彻落实全国、全省、全市组织工作会议精神，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等工作，为现代化洛阳建设提供坚强组织保证。

砥砺奋进路，铿锵脚步声。

去年，全市组织系统深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真贯彻落实全国、全省、全市组织工作会议精神，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等工作，为现代化洛阳建设提供坚强组织保证。

聚焦凝心铸魂 强化理论武装

思想是行动的先导，理论是实践的指南。全市组织系统坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务、中心内容，教育引导党员领导干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

抓实党的二十大精神学习培训。以县处级领导干部为重点，举办各类研讨班、轮训班，培训县处级领导干部1200余人，有针对性对全市1.09万名科级领导干部进行培训。用好“党员教育云课堂”“百万党员进党校”等，抓实基层党员普遍轮训，把学习党的二十大精神引向深入。

协助市委高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。研究制订主题教育“1+4+4”方案体系，建好用好县处级以上领导班子和领导干部“五项清单”，以及基层党组织和党员“学、干、改”任务清单，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，推动全市上下更好地用党的创新理论武装头脑、推动工作。

坚持选贤任能 锻造骨干队伍

事业发展，关键在人。全市组织系统落实新时代好干部标准，不断优化干部选育管用工作体系，锻造堪当现代化洛阳建设重任的高素质干部队伍。

选优配强领导班子。优化干部职务调整配备流程，加强领导班子分析研判，高质量完成市人大政府政协换届，及时补充调整、选优配强领导干部，全市各级领导班子和干部队伍结构持续优化。

加强年轻干部工作。研究出台推进干部队伍年轻化的具体举措，明确年轻干部配备目标和培养举措，强化动态管理。分三批次选派189名优秀年轻干部到先行地区跟班学习，加强“墩苗育苗”干部培养，强化选调生培养管理，推动年轻干部在实践中茁壮成长。

提升干部能力作风。抓实干部教育培训，出台《全面提升干部队伍推动产业发展能力的实施方案》，市县联动谋划开展产业发展能力提升培训163个班次，培训干部1.6万余人次，全面提升干部把握产业风口、服务企业发展、抓好资本运作、防范化解风险等专业能力。

紧扣发展所需 广聚天下英才

抓人才就是抓发展，谋人才就是谋未来。全市组织系统坚持需求导向，着力提高政策精准度，全方位培养、引进、使用、留住人才。

引育紧缺实用人才。聚焦全市产业发展需求，编制重点产业紧缺实用人才目录，探索推广“政录企用”“校录企用”等引才模式，开展引才活动110场，招引青年人才超3万人。组建市人才集团，与深圳人才集团等32家重点企业、院校“牵手”，市场化引才聚才迈出重要一步。

健全人才评价激励机制。出台“河洛专才”服务产业发展若干举措，赋予用人单位人才评价权限，以企业综合创新成果、薪酬待遇等评定人才。全市新入选国家级科技领军人才3人、省级18人、市级20人，认定省级高层次人才174人，为87家科技企业柔性引才111人。

做优人才服务保障。举办“河洛茶叙·书记人才面对面”活动，宣传优秀人才事迹，营造尊才爱才的良好氛围。依托“洛快办”设立人才服务模块，推动服务“线下一窗办、线上一网办、掌上一键通”。实施人才安居保障工程，已筹建青年人才公寓9551套。持续优化人才子女入学、医疗保健等保障措施，为500余名高层次人才和3000余名青年人才发放“龙门卡”“牡丹卡”，人才服务质效持续优化。

抓实基层基础 严密组织体系

欲筑室者，先治其基。全市组织系统树牢大抓基层、大抓支部的导向，以创建“五星”支部为牵引，持续增强基层党组织政治功能和组织功能。

基层基础全面夯实。全市66个农村党支部、13个城市社区党支部成功创建“五星”支部，“三星”以上农村、城市社区党支部占比分别达54.3%和74.25%，132个“软弱涣散”村党组织完成整顿。织密社区党组织体系，365个城市社区建立网格党组织1359个、小区党组织1691个，党组织全面覆盖基层治理微单元。

发挥基层党建引领作用。推动党群服务中心服务功能拓展，建成乡里中心2003个、邻里中心298个，各级“三自”组织开展活动3万余次。创新党组织设置和活动方式，成立产业互助等6类联合党委94个。持续落实好乡镇(街道)领导干部普遍直接联系群众制度，累计排查化解问题矛盾2.3万余个。

加强党员教育管理。抓好“镇选村培”农村发展党员制度落实，加强对流动党员日常管理和服务，积极开展党内关怀帮扶，不断提高党员日常教育管理监督工作水平。深入推进结对共建“五联五促”、在职党员“双报到、双服务”等工作，结合中心工作和重点任务设立“党员突击队”“党员示范岗”，引导广大党员当模范、争先锋。

打铁必须自身硬。各级组织部门持续深化政治机关建设，深学细悟习近平总书记关于党的建设的重要思想，确保组织工作始终紧跟总书记令旗走。认真开展部机关主题教育，深化“四下基层”、机关“五星”支部创建和“五联五促”等工作，持续推动全市组织系统转理念、提能力、强作风，锻造忠诚干净担当的组工干部队伍。

河洛春潮起，奋楫新征程。全市组织系统将始终牢记嘱托、实干奋进、勇担使命，以高质量组织工作服务保障高质量发展，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李梦龙）