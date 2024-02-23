新一批大学生就业指导师开始征集

11日，记者从市人力资源和公共就业服务中心获悉，我市面向社会公开征集、聘任新一批大学生就业指导师。

11日，记者从市人力资源和公共就业服务中心获悉，我市面向社会公开征集、聘任新一批大学生就业指导师。

2017年，市人社局牵头组建了“洛阳市大学生就业指导师服务团”。自成立以来，该服务团走进驻洛各高校开展就业指导服务活动266场，惠及青年大学生13万人次，促进校企合作15个，为促进青年大学生群体更高质量充分就业打下了良好的基础。截至目前，该服务团共有96人。

本次征集主要通过单位推荐和个人申请两种方式进行，5月10日前截止。征集对象包括高等院校、研究机构专业领域具备副高以上专业职称的专家学者，熟悉就业相关政策的政府及其所属机构工作人员，省级以上高校毕业生就业见习基地的负责人等。大学生就业指导师将由洛阳市人社局发文认定并颁发聘书，就业指导师实行动态管理，聘任期限为三年。

具体征集信息

●征集对象

(一)高等院校、研究机构专业领域具备副高以上专业职称的专家学者；

(二)有人力资源或管理咨询行业相关就业服务培训工作经验，从事行政或人力资源相关工作5年以上的业务负责人；

(三)熟悉就业相关政策的政府及其所属机构工作人员；

(四)省级以上高校毕业生就业见习基地的负责人；

(五)具有人力资源服务和劳务派遣资质许可的第三方人力资源服务机构相关负责人；

(六)其他从事就业服务的专业领域人才。

●工作职责

经相关评定后，大学生就业指导师将由洛阳市人社局发文认定并发聘书，就业指导师实行动态管理，聘任期限为三年。经聘任后的大学生就业指导师，根据工作安排参加全年“就业指导服务日”进各高校开展就业指导讲座活动、全市大型公共就业服务进校园和社区活动或就业帮扶活动等专项工作，为高校毕业生和求职者提供就业辅导、面试辅导、简历诊断、直播(录制)就业指导精品课程、一对一就业帮扶等就业指导服务。

●征集时间及方式

本次征集主要通过单位推荐和个人申请两种方式。

如有意向可于5月10日前将《洛阳市大学生就业指导师申请表》、职业或专业资格相关证书的扫描件、3至5分钟讲课视频(结合就业指导服务工作)和本人1寸照片汇总打包，统一以“申请大学生就业指导师+申请人姓名”为标题发送至邮箱：Lyyxrc@126.com。联系电话：0379-69933898。

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(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李乐华)