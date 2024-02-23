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洛阳警方开展豫筑平安“砺剑2号”专项行动

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.12 08:17

　　10日起，我市警方开展豫筑平安“砺剑2号”专项行动，严厉打击违法犯罪活动，护航牡丹文化节安全平稳有序举办。

　　此次专项行动将持续至5月10日。在专项行动期间，我市警方将加强重点区域警力部署，在人员流动量大的景区、网红打卡地、大型活动场馆等场所，配足配强警力，结合视频监控，在易发案时间、区域巡查守候，严厉打击绺窃、扒窃、诈骗、盗窃车内财物等侵财类案件，切实保护群众和游客的财产安全。同时，加大电信网络诈骗打击力度，开展预警劝阻止付工作，在宾馆、景区、站点、网红打卡地等场所设置醒目反诈标志，在服务业场所推行反诈文明提示语、实景互动问答，营造全民反诈的浓厚氛围。

　　我市警方将围绕牡丹文化节期间的各项文旅活动，组织开展交通秩序“大排查、大整治、大提升”专项行动，紧盯城市道路和普通公路，严查酒驾醉驾、疲劳驾驶、严重超速、6座以上载客汽车超员、中重型货车超载、汽车无证驾驶、货车和三轮车违法载人等违法行为。同时，紧盯高速公路，严查违法逆行、违法倒车、违法停车、违法占用应急车道、中重型客货车不按规定车道行驶等违法行为，确保道路通行安全。

　　此外，我市警方还将加强社会面巡逻防控，组织开展联训联演，增强应急处突能力，确保“1、3、5分钟”快速响应；加强后半夜应急值守和薄弱环节、重点区域、易发案区域巡逻，确保快速到达、高效处置；针对学校、医院、商业街、步行街、旅游景区、网红打卡地等人员密集场所，加强警种融合，加大警力投放力度，形成常态巡逻和等级巡逻“一体化”格局。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南）

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　　如何防范车辆被“拉车门”？民警有话说

　　近日，市公安局涧西分局破获了一起拉车门盗窃车内财物的案件，将外地来洛作案的3名犯罪嫌疑人抓获归案。

　　民警介绍，拉车门盗窃车内财物案件是一种“碰运气”作案，犯罪嫌疑人多选择夜里随机作案，利用车主疏于防范，未锁闭车门的时机，通过拉拽车门的方式选定目标实施盗窃，将车内的财物，如钱包、手机、首饰等席卷一空，案发区域多为偏僻的停车路段或监控盲区。

　　【警方提醒】

　　●汽车不是保险箱，请不要在车内存放现金、电脑、手机等贵重物品，以免犯罪分子见财起意。

　　●在日常生活中，要养成离车落锁的驾车习惯。在停车时，尽量将车停放在有专人看管或技防设施完善的停车场，避免将车辆停放在无监控覆盖、无专人看管的偏僻路段。

　　●下车后，应立即锁闭车门并检查核实，确保门窗关闭到位，不给犯罪分子留下可乘之机。有条件的车主，可给汽车安装报警装置或防盗装置，一旦有人砸车或者拉车门能及时报警。

　　●若发现财物被盗，要保护好现场，及时拨打110报警。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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