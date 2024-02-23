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徐衣显与广东省女企业家考察团一行举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.11 23:02

　　11日上午，市长徐衣显与来洛考察的广东省女企业家协会会长、香江集团董事长翟美卿带领的考察团一行举行工作会谈。双方就抢抓新机遇、融入新战略、构建新格局，拓展全方位多领域务实合作，深入对接洽谈交流，达成广泛合作共识。

　　徐衣显对翟美卿带领广东省女企业家考察团一行来洛表示欢迎，向香江集团等为洛阳经济社会发展作出的贡献表示感谢。徐衣显说，洛阳地处中原腹地、黄河之畔，见证华夏文明发祥，坐拥千年古都荣耀，历史底蕴厚重，资源禀赋优越，产业乘风起势，文旅顶流出彩，发展向新图强，建设国家区域性中心城市、全国综合性交通枢纽城市、中原城市群副中心城市等更高定位汇集一身，高质量共建“一带一路”、新时代推动中部地区崛起、建设国家战略腹地、黄河流域生态保护和高质量发展等多重战略机遇叠加，特级大城市布局、市场大空间支撑、创新大平台赋能等综合优势持续累积，正处于跨越发展的黄金期、机遇期，是优质资源汇聚的创新高地、宜居宜业宜游的生态福地、营商环境一流的投资宝地。此次来洛考察的女企业家们是各行各业的佼佼者，拥有丰富的投资经营管理经验，也是名副其实的巾帼之花。人间最美四月天，在牡丹盛放的季节，请大家在洛阳多走一走、多看一看，领略国色天香，体验古今辉映，感受蓬勃脉动。风起洛阳、潮涌香江，希望大家为洛阳发展积极建言献策，带动更多大湾区企业家关注洛阳、走进洛阳、投资洛阳，寻找合作良机，探索投资商机，共享大好机遇，共赢美好未来。洛阳将以满满诚意、暖暖心意，不断优化营商环境，厚植投资兴业沃土，助力女企业家们如同千姿牡丹华彩绽放。

　　翟美卿介绍了广东省女企业家协会功能定位、会员企业和近期发展情况。她说，来洛的女企业家们亲身领略到了洛阳的人文之韵、牡丹之美、产业之力、城市之靓，切实感受到了洛阳重商、亲商、安商的浓厚氛围，表达了看好洛阳、投资洛阳的强烈意愿。下一步，将立足双方优势，搭建多形式交流平台，创新多元化投资模式，推进多领域产业布局，为洛阳高质量发展贡献巾帼力量。

　　广东省女企业家协会常务副会长林杏绮、陈园、张晓玲，以及来自广州、东莞、珠海等地的十多位副会长，副市长牛刚等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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