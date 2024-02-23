面向全市征集报名！洛阳将为青少年举办5场趣味活动

日前，洛报融媒记者从共青团洛阳市委获悉，自本月16日起，洛阳将陆续开展5场市级示范性心之绽放 “飞Young青春”主题活动。活动分别邀请心理咨询专家，通过沙盘游戏、曼陀罗绘画等趣味方式，为青少年进行心理疏导。现面向全市征集6至12岁青少年参加相关活动。

日前，洛报融媒记者从共青团洛阳市委获悉，自本月16日起，洛阳将陆续开展5场市级示范性心之绽放 “飞Young青春”主题活动。活动分别邀请心理咨询专家，通过沙盘游戏、曼陀罗绘画等趣味方式，为青少年进行心理疏导。现面向全市征集6至12岁青少年参加相关活动。

●“沙盘心灵解码”训练营

活动介绍：体验非语言交流和象征性表达的沙盘游戏，帮助青少年表达自己的情绪，引导他们深入探索自己的潜意识。

活动时间：4月16日15:00

活动地点：孟津区城关镇马步社区

●“心灵之旅”训练营

活动介绍：一场关于自我探索与认知、心灵疗愈与成长的旅程，帮助青少年了解自己的需求，勇敢面对内心阴影和困惑。

活动时间：4月17日9:00

活动地点：嵩县博物馆(嵩县振兴路和永安街交叉口)

●“和谐亲子关系”训练营

活动介绍：培养青少年的自信心和责任感，激发他们的学习兴趣和动力，帮助青少年和家长建立自主与信任的亲子关系。

活动时间：4月20日9:30

活动地点：偃师区伊洛街道齐庄社区邻里中心