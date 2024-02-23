新增50余件文物！洛阳考古博物馆提升完成重新开馆

11日，洛报融媒记者从洛阳市考古研究院获悉，洛阳考古博物馆提升改造于近日完成，正式面向公众重新开馆。

11日，洛报融媒记者从洛阳市考古研究院获悉，洛阳考古博物馆提升改造于近日完成，正式面向公众重新开馆。

经过提升改造，洛阳考古博物馆在原展览陈列的基础上新增50余件珍贵文物，为大家集中展示十三朝古都厚重的历史文化。该博物馆相关负责人介绍，新增的展品以汉代物品居多，其中有不少为首次展出。

●玉器

玉猪、玉蝉、玉璧、玉圭、玉璋、玉剑彘……在展厅的汉代玉器展柜中，它们都是“新面孔”。

“这件玉猪洁白温润，所用材料应该是名贵的和田羊脂玉，显示出墓主人非同一般的地位。”现场讲解员介绍，在古代，猪是财富的象征，死者手握着玉猪，表达了继续拥有财富的愿望。

展柜中新增的玉圭、玉璋、玉剑彘，均来自2018年洛阳保利大都会工地发现的西汉大墓，它们同样用料考究、雕工精细，也是墓主人地位的象征。该西汉大墓是目前国内发现的等级较高、墓制复杂的空心砖大墓，大雁灯、玉温明等多件出土文物为洛阳乃至河南地区首见，填补了中原考古发现空白。