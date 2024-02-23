河南春色主题旅游线路产品发布 洛阳多处入选

日前，河南盎然春色主题旅游线路产品正式发布，推出“游山玩水”“赏花”“品茗”“慢游田园”“休闲康养线路”5条旅游线路，洛阳多处入选。
日前，河南盎然春色主题旅游线路产品正式发布，推出“游山玩水”“赏花”“品茗”“慢游田园”“休闲康养线路”5条旅游线路，洛阳多处入选。
日前，河南盎然春色主题旅游线路产品正式发布，推出“游山玩水”“赏花”“品茗”“慢游田园”“休闲康养线路”5条旅游线路，洛阳多处入选。
其中，洛阳老君山、白云山入选“游山玩水”线路，洛阳各牡丹观赏园入选“赏花”线路，嵩县三合村、栾川县重渡沟村入选“慢游田园”线路，洛阳栾川陶湾镇伊源康养谷入选“休闲康养路线”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）
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