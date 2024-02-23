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两大集团合并！洛阳市公交集团100%股权转让至洛阳市轨道交通集团
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.11 22:45

　　11日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，洛阳市公交集团100%股权转让至洛阳市轨道交通集团。此举标志着洛阳市推动公共交通一体化取得了关键性进展。

　　据悉，此次转让采用市场化运作方式，洛阳城投集团将持有的洛阳市公交集团100%股权在洛阳市公共资源交易中心挂牌转让，受让方为洛阳市轨道交通集团。

　　根据洛阳市委、市政府部署安排，洛阳市将统筹城市公共交通领域资源开发和公共交通项目融资、投资、建设、管理，科学编制公共交通一体化规划，对轨道交通、公交、出租、客运、共享单车等市内交通与铁路、机场等对外交通的配套衔接开展系统的规划研究。

　　“两大集团合并后，公交和地铁将加快实现一卡通用、一码通乘、一网统管。”洛阳市轨道交通集团有关负责人表示，下一步，将按照相关工作推进方案要求，建立综合指挥调度平台，实时调度指挥地铁、公交服务，出台联程联运优惠措施，整合公共交通一体化出行服务App，构建交通大数据信息平台，搭建多元互联便捷支付平台，实现多种运输方式相互协同、深度融合，让市民游客查询更快捷更准确、出行更方便更实惠。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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