本周末，洛阳将开通卫生专业技术资格考试公交直达专线

今日，“洛阳公交”发布消息称，2024年卫生专业技术资格考试将于4月13日—14日举行，为助力广大考生顺利参加考试，洛阳公交集团专为此次考试量身定制的直达专线，将以八里堂地铁站A口为始发站，直接驶向目的地——洛阳职业技术学院伊滨校区。

今日，“洛阳公交”发布消息称，2024年卫生专业技术资格考试将于4月13日—14日举行，为助力广大考生顺利参加考试，洛阳公交集团专为此次考试量身定制的直达专线，将以八里堂地铁站A口为始发站，直接驶向目的地——洛阳职业技术学院伊滨校区。

服务时段为早晨7:30至7:45从地铁站发车，傍晚17:30至18:30由考场返程，精准覆盖考生集中出行时段，实现考场与公共交通站点间的无缝衔接，最大限度节省考生通勤时间。

此外，针对考试当日考生集中出行的特点，洛阳公交集团将在高峰时段即早上7:00至8:00及傍晚17:30至18:30，对途经考点周边的105路、113路两条公交线路进行班次加密。⑥