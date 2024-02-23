为游客提供“方便”！洛阳5座移动公厕预备“上岗”

11日下午，1台大巴式移动公厕“落户”洛阳隋唐城遗址植物园，将为游客提供舒心如厕服务。
11日下午，1台大巴式移动公厕“落户”洛阳隋唐城遗址植物园，将为游客提供舒心如厕服务。
11日下午，1台大巴式移动公厕“落户”洛阳隋唐城遗址植物园，将为游客提供舒心如厕服务。
洛报融媒记者从洛阳市城市管理局环境卫生服务中心获悉，为有效应对牡丹文化节期间赏花游客陡增带来的如厕压力，该中心机动调配5座移动公厕在热门景区预备“上岗”。
其中，王城公园和中国国花园各设置2台卡车式移动公厕，每台公厕可提供7个厕位。隋唐城遗址植物园将设置1台大巴式移动公厕，可提供5个厕位，专为女性游客使用。这台大巴式移动公厕具备感应冲洗、照明、排气等功能，还安装有镜子，可谓是一座移动式星级公厕。
同时，相关部门将加强移动公厕的卫生保洁和运行维护工作，为市民及游客提供洁净、舒心的如厕环境。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王宪国 彭晓丹 文/图）
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