洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

难得一见！一批珍稀动物在洛阳山区“密集出镜”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.11 18:41

林麝

　　洛报融媒记者从洛阳市林业部门获悉，近期，洛阳熊耳山自然保护区野外布设的红外相机拍摄到林麝、中华斑羚、豹猫、勺鸡等20余种珍稀保护动物。

勺鸡

　　去年9月，河南师范大学科研团队依托伏牛山区重点野生陆栖脊椎动物资源现状、分布格局相关课题，在洛宁熊耳山自然保护区密集布设红外摄像装备。近日，科研团队对拍摄资料进行系统整理。影像资料首次记录到国家一级保护动物林麝，首次观测到国家二级保护动物中华斑羚种群活动，并发现了豹猫、西伯利亚狍、勺鸡、红腹锦鸡等难得一见的野生动物。

中华斑羚

西伯利亚狍

　　生物多样性是生态保护的“晴雨表”。近年，洛阳相继建立了39处总面积达14.12万公顷的自然保护地，全面加强野生动物栖息地保护和拯救繁育。与此同时，洛阳严厉打击非法捕猎、运输、交易野生动物行为，生物多样性得以加快恢复。根据林业部门监测，近年，林麝、中华斑羚、青头潜鸭、卷羽鹈鹕等一大批珍稀保护动物，在伏牛山林区和黄河湿地等区域“密集出镜”，反映出洛阳生态的持续改善。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 通讯员 赵东豪 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    反复腹痛腹泻别大意
    反复腹痛腹泻别大意
    反复腹痛腹泻别大意
        日前，家住伊滨区、在新疆工作的李先生，趁年假回洛探亲。对于他而言，除了探亲，还要做一件重要的事儿，就...
  • ·得帕金森病并非只会“抖” 这些症状也该重视
  • ·总感觉眼睛痒竟是眼药水过敏
  • ·也曾“心”病恹恹 如今“心心”向荣
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 徐衣显与泰国南邦市市长周文耀举行工...
  • 洛阳成功入选第三批建设国家儿童友好...
  • 省政协调研组来洛
  • 第一次见！当Ai绘画遇上洛阳牡丹
  • 4月11日牡丹花情预报
  • 十城联动搭台为各地文旅“上分”
  • 牡丹慕斯蛋糕：文创新品受追捧
  • 开始申领！洛阳契税补贴、购房补贴办...
  • 洛阳“强子哥”：以滚筒刷为画笔 他的...
  • 洛阳搭台，多项国家级非遗大展风采
    		•
    百姓呼声
    玄武门大街涉及小区路段计划安装声屏障
    芳林路小学强制学生中午把书包背回家？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    红叶李花开

    富贵尽显洛阳红

    四月牡丹绽放

    金翅
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605