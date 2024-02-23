难得一见！一批珍稀动物在洛阳山区“密集出镜”

洛报融媒记者从洛阳市林业部门获悉，近期，洛阳熊耳山自然保护区野外布设的红外相机拍摄到林麝、中华斑羚、豹猫、勺鸡等20余种珍稀保护动物。

林麝

洛报融媒记者从洛阳市林业部门获悉，近期，洛阳熊耳山自然保护区野外布设的红外相机拍摄到林麝、中华斑羚、豹猫、勺鸡等20余种珍稀保护动物。

勺鸡

去年9月，河南师范大学科研团队依托伏牛山区重点野生陆栖脊椎动物资源现状、分布格局相关课题，在洛宁熊耳山自然保护区密集布设红外摄像装备。近日，科研团队对拍摄资料进行系统整理。影像资料首次记录到国家一级保护动物林麝，首次观测到国家二级保护动物中华斑羚种群活动，并发现了豹猫、西伯利亚狍、勺鸡、红腹锦鸡等难得一见的野生动物。

中华斑羚

西伯利亚狍

生物多样性是生态保护的“晴雨表”。近年，洛阳相继建立了39处总面积达14.12万公顷的自然保护地，全面加强野生动物栖息地保护和拯救繁育。与此同时，洛阳严厉打击非法捕猎、运输、交易野生动物行为，生物多样性得以加快恢复。根据林业部门监测，近年，林麝、中华斑羚、青头潜鸭、卷羽鹈鹕等一大批珍稀保护动物，在伏牛山林区和黄河湿地等区域“密集出镜”，反映出洛阳生态的持续改善。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 通讯员 赵东豪 文/图)