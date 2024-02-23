洛阳市委网信办关于征集涉企侵权信息违法违规线索的通告

根据中央网信办、省委网信办“清朗·优化营商网络环境-整治涉企侵权信息乱象”专项行动部署要求，为集中整治涉企侵权信息乱象，切实维护企业和企业家网络合法权益，助力经济高质量发展，洛阳市委网信办现对有关违法违规线索进行征集。
根据中央网信办、省委网信办“清朗·优化营商网络环境-整治涉企侵权信息乱象”专项行动部署要求，为集中整治涉企侵权信息乱象，切实维护企业和企业家网络合法权益，助力经济高质量发展，洛阳市委网信办现对有关违法违规线索进行征集。
根据中央网信办、省委网信办“清朗·优化营商网络环境-整治涉企侵权信息乱象”专项行动部署要求，为集中整治涉企侵权信息乱象，切实维护企业和企业家网络合法权益，助力经济高质量发展，洛阳市委网信办现对有关违法违规线索进行征集。
征集内容
重点征集抹黑诋毁企业形象声誉、炮制传播虚假不实信息、敲诈勒索谋取非法利益、扰乱企业生产经营秩序、恶意炒作涉企业公开信息等违法违规线索。
征集方式
请将相关线索截图、佐证材料整理后通过电子邮件发送至邮箱：lyjubao@163.com。
欢迎广大网民积极参与举报，共同营造良好的营商网络环境。
洛阳市委网信办
2024年4月11日
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