新增17家！洛阳公布第二批科技类校外培训机构白名单

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，日前，洛阳公布第二批总计17家科技类校外培训机构白名单。

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，日前，洛阳公布第二批总计17家科技类校外培训机构白名单。至此，洛阳科技类校外培训机构白名单总数达到34家。

“白名单”是指通过管理部门审核登记、证照齐全且无违规行为的校外培训机构名单，管理部门定期向社会公布培训机构的名单及主要信息，并根据日常监管和年检、年度报告公示情况进行动态更新。此次公布的白名单机构，主要分布在西工区、新安县等6个县区，培训内容涵盖机器人、青少年编程、科学实验、科学普及等。

洛阳市科技局相关负责人提醒，家长应理性看待校外培训，谨慎选择培训机构；抵制“预付费享优惠”等收费套路，支付培训费用时不要一次性缴纳或充值跨度超过3个月或60课时的费用，且不超过5000元；缴费时要确认收款账户，切勿直接向培训机构员工个人现金或转账缴费，防止“卷钱跑路” “退费难”等问题发生。发现违规行为，请及时向各县区科技主管部门举报反映。