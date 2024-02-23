洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

新增17家！洛阳公布第二批科技类校外培训机构白名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.11 15:55

　　洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，日前，洛阳公布第二批总计17家科技类校外培训机构白名单。至此，洛阳科技类校外培训机构白名单总数达到34家。

　　“白名单”是指通过管理部门审核登记、证照齐全且无违规行为的校外培训机构名单，管理部门定期向社会公布培训机构的名单及主要信息，并根据日常监管和年检、年度报告公示情况进行动态更新。此次公布的白名单机构，主要分布在西工区、新安县等6个县区，培训内容涵盖机器人、青少年编程、科学实验、科学普及等。

　　洛阳市科技局相关负责人提醒，家长应理性看待校外培训，谨慎选择培训机构；抵制“预付费享优惠”等收费套路，支付培训费用时不要一次性缴纳或充值跨度超过3个月或60课时的费用，且不超过5000元；缴费时要确认收款账户，切勿直接向培训机构员工个人现金或转账缴费，防止“卷钱跑路” “退费难”等问题发生。发现违规行为，请及时向各县区科技主管部门举报反映。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    反复腹痛腹泻别大意
    反复腹痛腹泻别大意
    反复腹痛腹泻别大意
        日前，家住伊滨区、在新疆工作的李先生，趁年假回洛探亲。对于他而言，除了探亲，还要做一件重要的事儿，就...
  • ·得帕金森病并非只会“抖” 这些症状也该重视
  • ·总感觉眼睛痒竟是眼药水过敏
  • ·也曾“心”病恹恹 如今“心心”向荣
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 投资总额22.9亿元！洛阳6个项目在“20...
  • 徐衣显与泰国南邦市市长周文耀举行工...
  • 洛阳成功入选第三批建设国家儿童友好...
  • 省政协调研组来洛
  • 第一次见！当Ai绘画遇上洛阳牡丹
  • 4月11日牡丹花情预报
  • 牡丹慕斯蛋糕：文创新品受追捧
  • 十城联动搭台为各地文旅“上分”
  • 洛阳“强子哥”：以滚筒刷为画笔 他的...
  • 90岁“老院长”周全来：义务服务小区22年
    		•
    百姓呼声
    玄武门大街涉及小区路段计划安装声屏障
    芳林路小学强制学生中午把书包背回家？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    红叶李花开

    富贵尽显洛阳红

    四月牡丹绽放

    金翅
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605