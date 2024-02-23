祝贺！洛阳这些机关单位获“五星”支部表彰

11日，洛阳市机关党的工作暨纪检工作会议召开。会上通报2023年洛阳市创建机关“五星”支部引领模范机关建设评定结果，并对获奖机关单位进行表彰。

11日，洛阳市机关党的工作暨纪检工作会议召开。会上通报2023年洛阳市创建机关“五星”支部引领模范机关建设评定结果，并对获奖机关单位进行表彰。 11日，洛阳市机关党的工作暨纪检工作会议召开。会上通报2023年洛阳市创建机关“五星”支部引领模范机关建设评定结果，并对获奖机关单位进行表彰。 据了解，此次洛阳共评定市直机关“五星”支部暨“五型”模范机关20个、市直机关直属单位“五星”支部9个、市直机关“五星”支部创建工作先进单位20个、“五星”支部创建工作先进县(区)4个、县(区)直机关“五星”支部183个。 市直机关“五星”支部暨“五型”模范机关(20个) 中共洛阳市纪律检查委员会机关委员会 中共洛阳市委员会办公室机关委员会 中共洛阳市委员会组织部机关委员会 中共洛阳市委员会宣传部直属机关委员会 中共洛阳市委政法委员会机关委员会 中共洛阳市委机构编制委员会办公室机关支部委员会 中共洛阳市委直属机关工作委员会机关总支部委员会 中共洛阳市人民检察院机关委员会 中共洛阳市卫生健康委员会机关委员会 中共洛阳市教育局机关委员会 中共洛阳市工业和信息化局机关委员会 中共洛阳市民族宗教事务局机关支部委员会 中共洛阳市民政局机关委员会 中共洛阳市财政局机关委员会 中共洛阳市人力资源和社会保障局机关委员会 中共洛阳市退役军人事务局机关委员会 中共洛阳市市场监督管理局机关委员会 中共洛阳市总工会直属机关委员会 中共国家税务总局洛阳市税务局机关委员会 中共洛阳市气象局机关委员会 市直机关直属单位“五星”支部(9个) 中共洛阳市园林绿化中心委员会 中共洛阳市考古研究院委员会 中共洛阳市审计服务中心党支部 中共洛阳市科学技术馆支部委员会 中共洛阳市生态环境综合服务中心党总支委员会 中共洛阳市强制隔离戒毒所支部委员会 中共洛阳市水政执法支队支部委员会 中共洛阳市交通事业发展中心委员会 中共洛阳市安全生产应急救援中心支部委员会 市直机关“五星”支部创建工作先进单位(20个) 市人大机关市政府办 市政协机关市委统战部 市中级法院市发改委 市国资委市科技局 市公安局市司法局 市生态环境局市住建局 市交通局市农业局 市林业局市文广旅局 市审计局市体育局 市城管局市委党校 “五星”支部创建工作先进县(区)(4个) 伊川县 汝阳县 洛龙区 孟津区 县(区)直机关“五星”支部(183个) 新安县(11个) 中共新安县交通运输局委员会 中共新安县纪委机关委员会 中共新安县教育体育局委员会 中共新安县水利局委员会 中共新安县卫生健康委员会 中共新安县市场监督管理局机关委员会 中共国家税务总局新安县税务局机关委员会 中共新安县司法局总支部委员会 中共新安县审计局总支部委员会 中共新安县政务服务中心支部委员会 中共新安县总工会支部委员会 伊川县(21个) 中共伊川县纪律检查委员会直属机关委员会 中共伊川县公共资源交易中心支部委员会 中共国家税务总局伊川县税务局委员会 中共伊川县司法局机关支部委员会 中共伊川县农业农村局总支部委员会 中共伊川县委组织部机关支部委员会 中共伊川县气象局支部委员会 中共伊川县城市管理局总支部委员会 中共伊川县人民法院总支部委员会 中共伊川县人民检察院总支部委员会 中共国网河南省电力公司伊川县供电公司委员会 中共伊川县教育工作委员会 中共伊川县文化广电和旅游局总支部委员会 中共伊川县住房和城乡建设局直属机关委员会 中共伊川县发展和改革委员会总支部委员会 中共伊川县委办公室支部委员会 中共伊川县委党校总支部委员会 中共伊川县人大常委会支部委员会 中共伊川县委政法委员会支部委员会 中共伊川县财政局总支部委员会 中共伊川县市场监督管理局总支部委员会 宜阳县(22个) 中共宜阳县委办公室支部委员会 中共宜阳县人大常委会机关支部委员会 中共宜阳县政协支部委员会 中共宜阳县纪委机关委员会 中共宜阳县委组织部支部委员会 中共宜阳县委统战部支部委员会 中共宜阳县乡村振兴局支部委员会 中共宜阳县农业农村局机关支部委员会 中共宜阳县退役军人事务局支部委员会 中共宜阳县旅游发展服务中心支部委员会 中共宜阳县林场支部委员会 中共宜阳县委党校委员会 中共宜阳县残联支部委员会 中共宜阳县机关事务服务中心支部委员会 中共宜阳县公安局森林警察大队支部委员会 中共国家税务总局宜阳县税务局机关委员会 中共宜阳县粮食局支部委员会 中共宜阳县不动产登记中心支部委员会 中共宜阳县审计局支部委员会 中共宜阳县巡察支部委员会 中共宜阳县信访局支部委员会 中共宜阳县工矿区机关支部委员会 汝阳县(19个) 中共汝阳县委机构编制委员会办公室支部委员会 中共汝阳县人民检察院总支部委员会 中共汝阳县委办公室支部委员会 中共汝阳县人民法院总支部委员会 中共汝阳县委组织部支部委员会 中共汝阳县烟草专卖局总支部委员会 中共汝阳县效能促进服务中心支部委员会 中共汝阳县财政局委员会 中共汝阳县政协机关支部委员会 中共汝阳县总工会支部委员会 中共国家税务总局汝阳县税务局委员会 中共汝阳县退役军人事务局支部委员会 中共汝阳县人民政府办公室支部委员会 中共汝阳县融媒体中心支部委员会 中共汝阳县人大常委会机关支部委员会 中共汝阳县委巡察工作领导小组办公室支部委员会 中共汝阳县委统一战线工作部支部委员会 中共汝阳县政务服务中心支部委员会 中共汝阳县审计局支部委员会 栾川县(17个) 中共栾川县赤土店镇机关支部委员会 中共栾川县冷水镇机关支部委员会 中共栾川县石庙镇机关支部委员会 中共栾川县重渡沟生态旅游建设示范区机关支部委员会 中共栾川县委办公室支部委员会 中共栾川县人大常委会机关支部委员会 中共栾川县委组织部总支部委员会 中共栾川县委宣传部支部委员会 中共栾川县人民检察院总支部委员会 中共栾川县卫生健康委员会机关委员会 中共栾川县财政局总支部委员会 中共栾川县教育体育局机关委员会 中共栾川县林业局机关委员会 中共栾川县环境保护局总支部委员会 中共栾川县文化广电和旅游局机关委员会 中共国家税务总局栾川县税务局机关委员会 中共国网河南省电力公司栾川县供电公司委员会 嵩县(12个) 中共嵩县信访局支部委员会 中共嵩县县委组织部总支部委员会 中共嵩县政务服务中心支部委员会 中共国家税务总局嵩县税务局机关委员会 中共嵩县人民法院总支部委员会 中共嵩县审计局支部委员会 中共嵩县财政局机关总支部委员会 中共嵩县先进制造业开发区机关支部委员会 中共嵩县卫生健康委员会机关支部委员会 中共嵩县司法局机关支部委员会 中共嵩县教育体育局机关支部委员会 中共嵩县人民检察院总支部委员会 西工区(9个) 中共洛阳市西工区市场监督管理局机关委员会 中共洛阳市西工区人民检察院总支部委员会 中共国家税务总局洛阳市西工区税务局机关委员会 中共洛阳市西工区审计局支部委员会 中共洛阳市西工区人力资源和社会保障局支部委员会 中共洛阳市西工区机关事务服务中心支部委员会 中共洛阳市西工区教育体育局机关委员会 中共洛阳市西工区城市管理局总支部委员会 中共洛阳市西工区人民法院党总支部委员会 老城区(9个) 中共洛阳市老城区委办公室机关支部委员会 中共洛阳市老城区委组织部机关支部委员会 中共洛阳市老城区纪委监委机关委员会 中共洛阳市老城区委宣传部机关支部委员会 中共洛阳市老城区人民政府办公室机关支部委员会 中共洛阳市老城区人民法院机关总支部委员会 中共洛阳市老城区人民检察院机关总支部委员会 中共洛阳市老城区财政局机关支部委员会 中共洛阳市老城区文旅局机关支部委员会 瀍河回族区(7个) 中共洛阳市瀍河回族区人民检察院总支部委员会 中共国家税务总局洛阳市瀍河回族区税务局委员会 中共洛阳市瀍河回族区纪委监察委总支部委员会 中共洛阳市瀍河回族区信访局支部委员会 中共洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心支部委员会 中共洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局支部委员会 中共洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局机关支部委员会 洛龙区(16个) 中共洛阳市洛龙区纪委监委总支部委员会 中共洛阳市洛龙区委员会组织部支部委员会 中共洛阳市洛龙区委宣传部支部委员会 中共洛阳市洛龙区人民检察院总支部委员会 中共洛阳市洛龙区委统战部支部委员会 中共洛阳市洛龙区人民政府办公室总支部委员会 中共洛阳市洛龙区卫生健康委员会机关第一支部委员会 中共洛阳市洛龙区文化广电和旅游局总支部委员会 中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局支部委员会 中共洛阳市洛龙区教育体育局机关第一支部委员会 中共洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局总支委员会 中共洛阳市洛龙区人民政协机关支部委员会 中共洛阳市洛龙区委员会巡察工作领导小组办公室支部委员会 中共洛阳市洛龙区人民法院机关委员会 中共洛阳市洛龙区工业和信息化局支部委员会 中共国家税务总局洛阳市洛龙区税务局机关委员会 偃师区(12个) 中共洛阳市偃师区委办公室支部委员会 中共洛阳市偃师区人民政府办公室支部委员会 中共洛阳市偃师区委组织部支部委员会 中共洛阳市偃师区委宣传部支部委员会 中共洛阳市偃师区委巡察工作领导小组办公室支部委员会 中共国家税务局洛阳市偃师区税务局委员会 中共洛阳市偃师区农业农村局机关支部委员会 中共洛阳市偃师区人力资源和社会保障局总支部委员会 中共洛阳市偃师区交通运输局机关支部委员会 中共洛阳市公安局偃师分局交通警察大队支部委员会 中共洛阳市偃师区审计局机关支部委员会 中共洛阳市偃师区公共资源交易中心支部委员会 孟津区(21个) 中共洛阳市孟津区委办公室支部委员会 中共洛阳市孟津区人民政府办公室支部委员会 中共洛阳市孟津区委组织部支部委员会 中共洛阳市孟津区委宣传部支部委员会 中共洛阳市孟津区委统战部支部委员会 中共洛阳市孟津区委政法委支部委员会 中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室支部委员会 中共洛阳市孟津区审计局支部委员会 中共洛阳市孟津区卫生健康委员会机关委员会 中共国家税务总局洛阳市孟津区税务局直属机关委员会 中共洛阳市孟津区纪委监委机关委员会 中共洛阳市孟津区财政局总支部委员会 中共洛阳市孟津区人民法院总支部委员会 中共洛阳市孟津区人民检察院总支部委员会 中共洛阳市孟津区交通运输局总支部委员会 中共洛阳市公安局孟津分局委员会 中共洛阳市孟津区教育体育局机关总支部委员会 中共洛阳市孟津区应急管理局委员会 中共洛阳市孟津区住房和城乡建设局总支部委员会 中共洛阳市孟津区人大常委会机关总支部委员会 中共洛阳市孟津区政协机关总支部委员会 城乡一体化示范区(7个) 中共洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局机关支部委员会 中共洛阳市城乡一体化示范区融媒体中心支部委员会 中共洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心支部委员会 中共洛阳市城乡一体化示范区纪工委监察工委机关支部委员会 中共洛阳市城乡一体化示范区工委组织部支部委员会 中共洛阳市城乡一体化示范区党政办公室支部委员会 中共伊滨科技城招商服务中心支部委员会 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 王梦）