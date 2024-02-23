4月11日至12日，洛阳部分区域燃气暂停供应

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昨日，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布停气通知。
昨日，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布停气通知，内容如下：
2024年4月11日至12日停气通知
停气时间：4月11日14:00—17:30
停气原因：维修作业
停气区域：珠江路兴隆寨20号楼2单元东用户、香山路建业龙城御园民用及商业用户。
停气时间：4月12日9:00—11:30
停气原因：立管锈蚀改造
停气区域：翠云路紫金花园小区民用及商业。
停气时间：4月12日14:00—18:00
停气原因：管道维护
停气区域：老城区唐宫东路与定鼎路交叉口东北角唐宫东路300号院居民用户及商业用户稻万家粥铺。
停气时间：4月12日14:00—18:00
停气原因：改管
停气区域：洛阳市瀍河区马坡村
在停气期间，请用户注意以下安全事项：
1.关闭灶前阀及燃气具阀门、开窗通风；
2.不要私自改动燃气管线和擅自拆除、改移燃气用具；
3.在未恢复供气的情况下，请不要开阀用气；
4.停气时燃气自闭阀会吸回切断气源，待恢复供气后在确认家中无燃气味道和胶管无脱装情况下，将燃气自闭阀旋钮拉起即可用气；
5.停气恢复后继续保持开窗通风，不要连续多次打火试气，严禁使用明火引燃；
6.如有燃气相关问题需要咨询，可拨打燃气公司24小时服务热线95158。⑥