4月11日至12日，洛阳部分区域燃气暂停供应

昨日，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布停气通知。 昨日，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布停气通知，内容如下： 2024年4月11日至12日停气通知 停气时间：4月11日14:00—17:30 停气原因：维修作业 停气区域：珠江路兴隆寨20号楼2单元东用户、香山路建业龙城御园民用及商业用户。 停气时间：4月12日9:00—11:30 停气原因：立管锈蚀改造 停气区域：翠云路紫金花园小区民用及商业。 停气时间：4月12日14:00—18:00 停气原因：管道维护 停气区域：老城区唐宫东路与定鼎路交叉口东北角唐宫东路300号院居民用户及商业用户稻万家粥铺。 停气时间：4月12日14:00—18:00 停气原因：改管 停气区域：洛阳市瀍河区马坡村 在停气期间，请用户注意以下安全事项： 1.关闭灶前阀及燃气具阀门、开窗通风； 2.不要私自改动燃气管线和擅自拆除、改移燃气用具； 3.在未恢复供气的情况下，请不要开阀用气； 4.停气时燃气自闭阀会吸回切断气源，待恢复供气后在确认家中无燃气味道和胶管无脱装情况下，将燃气自闭阀旋钮拉起即可用气； 5.停气恢复后继续保持开窗通风，不要连续多次打火试气，严禁使用明火引燃； 6.如有燃气相关问题需要咨询，可拨打燃气公司24小时服务热线95158。⑥