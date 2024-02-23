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中航光电高端互连科技产业社区项目加快推进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.11 11:40
项目鸟瞰图

　　机械轰鸣、车辆穿梭、工人忙碌……近日，在位于高新区的中航光电高端互连科技产业社区项目建设现场，厂房区已全面开启主体施工，民建区基础施工正加速推进。

　　建设一批科技产业社区，促进高科技产业与高品质生活有机融合，是我市推进创新引领发展、加快发展新质生产力的重要抓手。

项目沙盘模型

　　作为我省光电产业链重点项目，中航光电高端互连科技产业社区项目于去年12月中旬全面开工，计划总投资27.2亿元，规划建设全球运营总部、创新孵化中心、高端连接器智能生产厂房等生产及配套设施约24万平方米。

　　“该项目按照三星级绿色建筑标准设计，充分融入绿色低碳、精益生产等理念，致力于打造高端、智能、绿色的产业社区。”中航光电相关负责人表示。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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