把更多精力放在产业发展上 加快推动城市经济高质量发展

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期市委重要会议精神，通报市委重点督查事项，部署下一步工作，推动各项工作有力有序有效开展。 昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期市委重要会议精神，通报市委重点督查事项，部署下一步工作，推动各项工作有力有序有效开展。 会议指出，市四大班子办公室和市委各部委要把学习宣传贯彻全国两会精神作为一项重要政治任务，带头抓好传达学习、宣传讲解、结合转化工作，进一步细化贯彻落实方案、强化工作举措，着力推动全国两会精神落到实处。要全力推动产业发展，按照环都市区、都市核心区、南部生态发展区功能定位，推动各县区把更多精力放在产业发展上，明确目标、找准抓手、加压奋进，切实走好差异化高质量发展之路。要大力发展城市经济，抢抓洛阳新文旅产业火爆出圈的发展契机，乘势而上抓好城市文旅、平台经济等，着力打造“1+3”高品质古都文化体验区，营造消费场景，引入丰富业态，加快推动城市经济高质量发展，持续提升城市核心竞争力。要持续配合做好省委巡视工作，对省委巡视反馈问题照单全收、主动认领，边巡边改、立行立改、举一反三，确保高质量完成整改任务，真正把巡视工作成效体现到高质量发展实践中。要扎实做好保密工作，带头强化保密意识，切实筑牢保密安全坚固防线。要统筹抓好近期重大会议活动，把服务保障牡丹文化节与全市重要活动结合起来，确保各项重点工作有序推进。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)