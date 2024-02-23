拓展法律服务 深化合作交流 为打造涉外法律服务新高地做示范

近日，省司法厅党委书记、厅长贺振华带队来洛，调研基层司法行政工作和涉外法律服务工作。 近日，省司法厅党委书记、厅长贺振华带队来洛，调研基层司法行政工作和涉外法律服务工作。 贺振华一行先后前往市公共法律服务中心、市人民调解中心、市社区矫正指挥中心、开元路司法所，以及北京大成(洛阳)律师事务所、洛阳国际商事仲裁院等单位，实地了解公共法律服务、人民调解、社区矫正、涉外法律服务等工作开展情况，对取得的成效给予充分肯定。 贺振华指出，要创新人民调解方式，为人民群众和经济社会发展提供更优质更全面的法律服务。要树立“大司法行政”理念，加大智慧矫正建设力度，加强司法所规范化建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力夯实法治社会根基。要立足自身优势，整合涉外法律服务资源，依托洛阳国际商事仲裁院等平台，尽快引进一批一流涉外法律服务机构，为企业和公民合法权益保护提供“一站式”涉外法律服务。要积极拓展涉外法律服务，既要服务好“走出去”“引进来”的企业，也要“筑巢引凤”引入优质资源服务全国市场。要深化对外合作交流，推动与“一带一路”沿线国家和地区建立仲裁战略协作联盟，实现人才互通、资源互通、案件互通，为涉外企业、海外业务提供专业仲裁法律服务和风险防范应对，着力在我省打造涉外法律服务新高地上走在前、做示范。 副市长楚国剑参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广)