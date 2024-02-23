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省政协调研组来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.11 08:40

　　9日至昨日，省政协调研组来洛围绕“以科技创新推动产业创新，加快培育新质生产力”进行专题调研。

　　省政协经济委员会主任王仲田带队，省政协经济委员会副主任鲁玉、许文霞等一同来洛。市政协副主席张汉智等参加活动。

　　近年来，洛阳紧紧围绕高质量发展这个首要任务，坚持以科技创新引领产业升级，聚焦“四新一装备”产业风口，围绕17条优势产业链，用好支持政策，持续推动“三大改造”，梯次培育创新主体，持续建强平台载体，提升产业数字化、智能化、绿色化水平，推进科技创新与产业升级互促互进，取得明显成效。

　　在洛期间，调研组一行先后到国家农机装备创新中心、洛阳储变电系统有限公司、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司、龙门实验室、中州时代新能源生产基地项目、伊滨智慧岛TOP企业港项目等，实地察看有关情况，并组织召开座谈会听取市发改委、市科技局、市工信局、市国资委、市政数局等相关汇报。

　　调研组指出，构建现代化产业体系，科技创新是根本动力。要完整、准确、全面贯彻新发展理念，把发展新质生产力作为战略之举、长远之策，更好带动和促进经济转型升级。要坚持从实际出发，先立后破、因地制宜、分类指导，根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等，有选择地推动新产业、新模式、新动能发展。要完善人才梯次引育机制，在更大范围集聚“第一资源”，强化企业科技创新主体地位，推动产业链资金链人才链紧密结合，为发展新质生产力营造良好氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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