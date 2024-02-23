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90岁“老院长”周全来：义务服务小区22年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.11 08:54
周全来整理家属院的宣传栏

　　“‘老院长’启用的新设备真不赖！”近日，西工区涧东路12号院启用智慧大门，人脸识别就能抬杆进门，居民对“老院长”赞不绝口。

　　“老院长”名叫周全来，今年90岁，这是他为小区义务服务的第22个年头。

　　小区自治，当年68岁的他当选“院长”

　　涧东路12号院是市商务局家属院，只有一栋居民楼，住着30户约100名居民。2002年，单位提出以该家属院为试点实行自治管理，经过居民投票，当年68岁的周全来当选“院长”。“我是一名党员，在离休后还能为大家做点儿事，心里特别高兴。”周全来当年如是说。自那时起，包括他在内的几名离退休老人成立了自治小组，开始为小区居民提供义务服务。

　　这个家属院时间长、设施旧，过去环境脏、乱、差，时常院门大开，往来人员复杂。如今，这里干净整洁、井然有序，建设了老年活动室，不定期举办文化娱乐活动，还新建了老年人专属卫生间，为下楼遛弯儿时不便上楼如厕的老人提供了便利。

　　“金点子”激发“人人参与”热情

　　没有物业服务公司，缺少资金，涧东路12号院是如何实现蝶变的？这得说说周全来的“金点子”。

　　“本周我户值日”——周全来家住1楼，在他家门右侧，挂着一个值日牌。每层住户的对门两家，轮流值班做好楼栋卫生，已经成为大家的习惯。做好小区自治管理，靠的是人人参与。

　　建立日常管理制度。例如，他们实行每户值班制度，值班人员负责早上开门、晚上落锁，并打扫院内日常卫生，自治小组定期检查。这样一来，不仅节省了外聘保安、清洁人员的经费，也提高了居民的管理意识。

　　他们还建立了经济管理制度。一直以来，该家属院水费、电费为自收自支，自治小组成员分别负责财务和出纳，严格管理账目收支。由于小区地理位置较好，外来租赁户日渐增多，周全来组织创新家属院运营模式：不能参与家属院值班的租赁户，适当缴纳管理费；对有停车需求的住户按月收取车位管理费；如在附近经营的摊贩需在院内寄存工具、材料或车辆，适当缴纳一些存放费等。“收取的资金，主要用于家属院公用设施维修等各类开支，大家都很支持。”周全来说。

　　银发族成为小区自治“主力军”

　　给家属院购买公用劳保用品时，为了省下数十元钱，周全来和老伙计们不辞辛苦，坐公交车到关林市场采购；门岗室需要电风扇、桌椅等，他们捐出自家闲置用品……22年间，自治小组想方设法开源节流，多次利用结余资金给居民发放米、面、油等福利，2022年还为每户发放300元“年终奖”。

　　22个春秋，时光压弯了周全来的腰，也刷白了他的鬓发。“我年纪大了，希望有新人接力，继续为大家做好服务。”他说。目前，已有其他退休老人陆续接手小区的一些管理工作。

　　西工区王城路街道军民巷社区网格员李娟子说，和涧东路12号院一样，银发老人发挥余热、无私奉献，已成为辖区多个无主小区自治管理的“主力军”。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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