着力发展壮大特色产业 不断开创乡村振兴新局面

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁到新安县调研乡村振兴工作，强调要紧盯环都市区发展定位，充分发挥资源禀赋优势，着力发展壮大特色产业，带动更多群众稳定增收，不断开创乡村振兴新局面。

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁到新安县调研乡村振兴工作，强调要紧盯环都市区发展定位，充分发挥资源禀赋优势，着力发展壮大特色产业，带动更多群众稳定增收，不断开创乡村振兴新局面。

在新安县樱桃省级现代农业产业园内，早熟樱桃品种“齐早”上市在即。该产业园通过建成智慧化管理中心、建设设施大棚、引进优良品种等方式，以科技手段赋能产业发展，不断提升樱桃产业附加值。杨骁与园区负责人深入交流，详细了解种植规模、市场行情、亩均产值等情况。他强调，要把樱桃产业作为富民增收、助力乡村振兴的特色产业来抓，充分发挥科技创新引领作用，加快新品种、新技术、新成果推广应用，有效提升樱桃品质，依托现代农业园区，推动樱桃产业数字化、智能化发展，提高精细化管理水平，走出一条高科技、高品质、高附加值现代农业路子，不断提升樱桃产业创富质效。要把壮大集体经济和增加农民收入放在产业发展更加重要的位置，进一步完善联农带农机制，让农民深度融入产业链价值链，更多分享产业增值收益，实现持续稳定增收。

新安县五头镇千年樱桃沟农文旅融合示范区项目建设正酣。项目依托千年樱桃沟，将建设“一沟”“两馆”“五中心”“六基地”，发展高效设施樱桃，开展保护性农文旅融合开发，加快樱桃产业提档升级步伐。杨骁深入项目建设现场，实地察看项目规划、建设进展等情况。杨骁强调，要依托千年樱桃沟独特资源，坚持农文旅融合发展，强化运营意识，丰富旅游业态，完善配套服务，塑造多元体验消费场景，打造特色文旅IP，不断放大农文旅融合发展综合效应，激活乡村振兴“新引擎”。

杨骁还到千唐志斋博物馆进行调研。(洛报融媒·洛阳网媒记者 孙小蕊)