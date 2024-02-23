洛阳成功入选第三批建设国家儿童友好城市名单 未来将围绕适儿化进行多方面提升

近日，国家有关部委公布第三批建设国家儿童友好城市名单，我市成功入选，是此次全省唯一入选的城市。城市对儿童的友好体现在哪些方面？如何建设国家儿童友好城市？记者进行了采访。

绘图 吴芳

近日，国家有关部委公布第三批建设国家儿童友好城市名单，我市成功入选，是此次全省唯一入选的城市。城市对儿童的友好体现在哪些方面？如何建设国家儿童友好城市？记者进行了采访。

市妇联相关负责人介绍，儿童友好就是不断为儿童成长提供适宜的条件、环境和服务，切实保障儿童的生存权、发展权、受保护和参与权。目前，我市正从社会政策、公共服务、权利保障、成长空间、发展环境五个方面进一步建设国家儿童友好城市。

社会政策友好 规划建设从“1米高度看城市”

近日，记者在从政坊游园看到，游园南区新建设的欢乐农场、亲子乐园、消防儿童乐园、海洋蹦床乐园等适龄儿童游玩项目，吸引了不少孩子在家长的陪同下前去游玩。这正是我市通过社会政策友好建设国家儿童友好城市的体现。

“社会政策友好是指在城市经济社会发展规划中，将儿童放在优先位置，城市规划建设从‘1米高度看城市’，为儿童打造适宜的环境和条件。建立健全儿童参与城市事务机制，社会各界共同致力于儿童发展，将儿童友好理念渗入全社会、融入千万家。”市妇联相关负责人介绍，目前，我市已成立了洛阳市儿童友好城市建设工作领导小组，编制《洛阳市儿童友好城市试点建设方案》，引入“1米高度看城市”的儿童视角后，我市还会制订各类儿童友好空间与设施规划建设标准，在新建和改扩建公园、绿地等公共空间和社区配备足量、优质、独立、便利的儿童活动场地，推进城市建设适应儿童身心发展，满足儿童服务和活动需求。

公共服务友好 医疗服务惠及更多娃

前几天，洛龙区的陈女士收到了自己孩子苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症两项疾病的免费筛查结果：孩子一切正常。“政府免费为新生儿提供‘两病’筛查服务，为孩子成长保驾护航，这项贴心政策令家长放心！”陈女士说。

2023年，我市开展的产前超声筛查、血清学筛查、新生儿“两病”筛查、新生儿听力筛查等儿童疾病筛查工作均超出省定目标。我市还试点开展新生儿先天性心脏病筛查、免费儿童眼疾病筛查等工作，对儿童的健康保障更加全面。

除了医疗卫生，公共服务友好还体现在学前教育、义务教育、特殊教育等方面。

“今年，我市将‘新增3岁以下婴幼儿托位’‘持续推动义务教育优质均衡创建，新建改扩建义务教育学校36所’‘招聘特岗教师260名’列入民生实事。”市妇联相关负责人介绍。