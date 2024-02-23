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洛阳“强子哥”：以滚筒刷为画笔 他的牡丹墙绘被赞“豪放”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.11 08:31
受网友热捧的巨幅牡丹墙绘位于孟津区朝阳镇石沟村

　　“这牡丹墙绘太豪放了！”“画得好！”“这活儿光有两把刷子还不行，还得有两个滚筒”……正值牡丹文化节，洛阳人“画画的强子哥”(简称“强子哥”)以滚筒刷为画笔，在墙上彩绘巨幅牡丹，他将创作过程发到抖音后，受到广泛关注，截至8日17时，获得网友点赞3.5万、2831个评论、2820次转发。

　　记者看到，该作品占了一整面墙壁，为大写意的牡丹画，远看大气磅礴。画面左侧有3朵牡丹，分别为红色、黄色和蓝色，中间是1朵蓝牡丹、两朵黄牡丹，右侧是“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的题字。牡丹老干嫩枝，绿叶与花苞相映成趣。由于没有搭架子，“强子哥”将滚筒刷固定在伸缩杆上，自由挥洒。

“强子哥”将创作牡丹墙绘的过程发到抖音后，受到广泛关注

　　巨幅牡丹墙绘让网友“大开眼界”。山东网友称赞：“高手在民间！”宁夏网友说：“(墙绘)看起来不容易，但实际上更难。”上海网友点赞：“用滚筒刷画写意牡丹，难得的是(尺寸)这么大，还能这么传神！”

　　8日，记者联系“强子哥”得知，他名为樊晓强，住在涧西区。受网友热捧的这幅牡丹墙绘位于孟津区朝阳镇石沟村，长18.7米，宽8.9米，墙绘面积166余平方米。

　　“我没有上过大学，也没有经过画画专业培训。”“强子哥”说，他从小就喜欢画画，从事过装饰公司设计师、影楼美工等工作，但都不是他喜欢的。

　　2007年，“强子哥”在下班路上看见一些商店张贴的POP海报，他觉得自己也能画，就开始尝试着画。他利用工作之余，画了几个月的POP海报，有人打电话说要跟他学画画。当年冬天，他辞去工作，以画画、教学为主业。

　　“2008年，做装修的朋友问我会不会墙绘，有业主装修房子，想找人在墙上画一幅画。”“强子哥”说，朋友的话让他发现了新的创作方向，之后，他开始在自家练习墙绘，掌握了墙绘技巧，他才开始接受邀请，并一直从事墙绘至今。

　　“我现在之所以能够用固定在伸缩杆上的滚筒刷直接在墙上作画，是因为经常进行墙绘，熟能生巧。”“强子哥”说，在墙上画画和在纸上画画不同，还要考虑画面的耐久性，他选择用丙烯和专业墙绘画材，使墙绘作品具有坚固耐磨、耐水、抗腐蚀、不褪色等优点。

　　“强子哥”接到许多乡村墙绘创作任务，他曾为伊滨区、偃师区、孟津区、嵩县等地的乡村创作墙绘，还应邀前往贵州省安顺市创作墙绘。

　　“牡丹墙绘受到全国各地网友喜欢，对我来说是一种极大的鼓励。我以后会结合乡村文化和产业特点，创作更多出彩的墙绘作品，更好地宣传洛阳。”“强子哥”说。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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