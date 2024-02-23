徐衣显与中国移动河南公司董事长楼向平举行工作会谈

昨日，市长徐衣显率队到中国移动河南公司考察交流，并与党委书记、董事长、总经理楼向平等举行工作会谈。

昨日，市长徐衣显率队到中国移动河南公司考察交流，并与党委书记、董事长、总经理楼向平等举行工作会谈。双方深入洽谈了加强新基建、智慧城市、人工智能和数字化转型等领域合作，深化常态交流对接，务实推进项目落地，推动双方战略合作取得新成效、迈上新台阶。

徐衣显一行首先考察了河南移动5G创新体验中心，详细了解智慧城市、移动智算、工业互联、“九天”人工智能大模型应用等情况。在座谈会上，徐衣显表示，近年来，洛阳市锚定“两个确保”、落实“十大战略”、推进“十大建设”，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新为引领，以数字化转型为路径，统筹推进数字产业化和产业数字化，全面提升数治能力，推动产业数智转型，为全市经济社会发展注入了强劲动力。中国移动是电信运营商龙头、数字经济领军企业。中国移动河南公司在洛布局中部云谷数据中心、昇腾人工智能实验室，不断拓展5G智慧旅游、5G智能制造等应用场景，务实推进新基建、产业导入、数字技术应用等工作，为双方深化战略合作奠定了坚实基础、开拓了广阔空间。希望双方深化全方位战略合作，组建常态工作专班，完善市场化推进机制，着眼城市所能、聚焦产业所需、紧盯市场所用、瞄准发展所求，抢抓数字经济新风口，布局未来产业新赛道，梳理数智应用新场景，拓展务实合作新形式，导入更多市场化项目，培育发展新质生产力，为洛阳高质量发展提供“智慧方案”、筑牢“数字底座”、激活“数智引擎”。

楼向平表示，洛阳在国家战略腹地、全省发展大局中地位重要，产业基础雄厚，发展态势强劲，综合优势突出，多重机遇叠加，未来潜力巨大，中国移动河南公司将按照省委省政府推进数字化转型战略部署，围绕“人工智能+”行动、数字产业、产业转型等重点领域，紧盯装备制造、文旅融合、城市更新等主要方向，持续加大技术、资金、人才等多方面支持力度，导入更多优质市场主体，深化产业链供应链合作，加快培育数字经济新产业、新业态、新模式，更好为现代化洛阳建设赋能加力。

中国移动河南公司副总经理范培全、中移启明星辰集团副总裁刘勇、副市长牛刚等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)