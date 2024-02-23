洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显与中国移动河南公司董事长楼向平举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.11 08:26

　　昨日，市长徐衣显率队到中国移动河南公司考察交流，并与党委书记、董事长、总经理楼向平等举行工作会谈。双方深入洽谈了加强新基建、智慧城市、人工智能和数字化转型等领域合作，深化常态交流对接，务实推进项目落地，推动双方战略合作取得新成效、迈上新台阶。

　　徐衣显一行首先考察了河南移动5G创新体验中心，详细了解智慧城市、移动智算、工业互联、“九天”人工智能大模型应用等情况。在座谈会上，徐衣显表示，近年来，洛阳市锚定“两个确保”、落实“十大战略”、推进“十大建设”，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新为引领，以数字化转型为路径，统筹推进数字产业化和产业数字化，全面提升数治能力，推动产业数智转型，为全市经济社会发展注入了强劲动力。中国移动是电信运营商龙头、数字经济领军企业。中国移动河南公司在洛布局中部云谷数据中心、昇腾人工智能实验室，不断拓展5G智慧旅游、5G智能制造等应用场景，务实推进新基建、产业导入、数字技术应用等工作，为双方深化战略合作奠定了坚实基础、开拓了广阔空间。希望双方深化全方位战略合作，组建常态工作专班，完善市场化推进机制，着眼城市所能、聚焦产业所需、紧盯市场所用、瞄准发展所求，抢抓数字经济新风口，布局未来产业新赛道，梳理数智应用新场景，拓展务实合作新形式，导入更多市场化项目，培育发展新质生产力，为洛阳高质量发展提供“智慧方案”、筑牢“数字底座”、激活“数智引擎”。

　　楼向平表示，洛阳在国家战略腹地、全省发展大局中地位重要，产业基础雄厚，发展态势强劲，综合优势突出，多重机遇叠加，未来潜力巨大，中国移动河南公司将按照省委省政府推进数字化转型战略部署，围绕“人工智能+”行动、数字产业、产业转型等重点领域，紧盯装备制造、文旅融合、城市更新等主要方向，持续加大技术、资金、人才等多方面支持力度，导入更多优质市场主体，深化产业链供应链合作，加快培育数字经济新产业、新业态、新模式，更好为现代化洛阳建设赋能加力。

　　中国移动河南公司副总经理范培全、中移启明星辰集团副总裁刘勇、副市长牛刚等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    反复腹痛腹泻别大意
    反复腹痛腹泻别大意
    反复腹痛腹泻别大意
        日前，家住伊滨区、在新疆工作的李先生，趁年假回洛探亲。对于他而言，除了探亲，还要做一件重要的事儿，就...
  • ·得帕金森病并非只会“抖” 这些症状也该重视
  • ·总感觉眼睛痒竟是眼药水过敏
  • ·也曾“心”病恹恹 如今“心心”向荣
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 投资总额22.9亿元！洛阳6个项目在“20...
  • 对外开放！龙门石窟擂鼓台保护项目竣工
  • 洛阳30人！河南省烟草专卖局发布最新...
  • 龙门石窟东山擂鼓台南洞出土80余件文物
  • 洛阳国际牡丹园黄色牡丹提前绽放
  • 专线直达！国家牡丹园与洛邑古城实现...
  • “上新”文旅消费场景 洛阳“赏花经济...
  • 领取化妆品小样也有“攻略”！洛阳123...
  • 徐衣显与泰国南邦市市长周文耀举行工...
  • 【古都夜八点】西工小街多元业态点亮...
    		•
    百姓呼声
    玄武门大街涉及小区路段计划安装声屏障
    芳林路小学强制学生中午把书包背回家？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    红叶李花开

    富贵尽显洛阳红

    四月牡丹绽放

    金翅
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605