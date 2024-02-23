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河洛珍稀牡丹图鉴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.11 08:26

　　雪海纳金

　　花白色，菊花型。花蕾圆尖形，大型花，花瓣大而厚，房衣浅紫色，花丝粉紫色。植株矮小，直立。小型圆叶，叶色黄绿，小叶先端中裂。生长势中，分枝力中，萌蘖(niè)力弱。适合盆栽、观赏园建设。洛阳市农林科学院育出，2015年通过河南省林木品种审定委员会审定。

　　墨莲

　　墨紫色，单瓣型，花瓣2轮至3轮。花蕾长圆尖形。花瓣基部具黑斑，质地硬，雌雄蕊正常。花朵直立，单朵花期长，耐日晒。植株中高，直立。枝细硬，节间长。大型长叶，叶面黄绿，长势强。适合庭园栽植、观赏园建设。洛阳市农林科学院育出，2015年通过河南省林木品种审定委员会审定。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 王晓晖 摄）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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