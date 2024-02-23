徐衣显与泰国南邦市市长周文耀举行工作会谈

昨日上午，市长徐衣显在郑州参加2024全球豫商大会后，与泰国南邦国际科技学院创始人、南邦市市长周文耀举行工作会谈。

昨日上午，市长徐衣显在郑州参加2024全球豫商大会后，与泰国南邦国际科技学院创始人、南邦市市长周文耀举行工作会谈。双方围绕文化交流、文旅推介、国际教育、城市交往等多领域务实合作开展深入洽谈对接，取得积极成果。

徐衣显诚挚邀请周文耀一行来洛洽谈交流，并简要介绍了我市市情和国际交流情况。他说，洛阳是华夏文明的重要发祥地，龙门石窟、大运河、丝绸之路等“三项世界文化遗产”享誉中外，“五大都城遗址”举世罕见，“牡丹花都、北国花城”美名远扬，加快发展新文旅，培育新质生产力，倾力打造传承中华文化的世界级旅游目的地。中泰两国是山水相连的友好邻邦，洛阳与泰国的文化交流由来已久，民间交往紧密频繁，近年经贸往来持续扩大，泰国成为洛阳在东盟地区的第一大贸易伙伴，未来合作前景广阔。泰国正大集团作为改革开放后最早进驻洛阳的外资企业之一，30多年来在洛累计投资超200亿元，洛阳至曼谷航线成为疫情以来洛阳恢复的首条国际航线，更加密切了中泰两国人员往来、货物运输、经济交流。希望两座城市抓住高质量共建“一带一路”、RCEP合作等重大机遇，充分发挥双方优势，推动友好关系城市交往，丰富民间经贸往来，加强文化、旅游、教育等多领域务实合作，携手推动中泰友好交流结出更多硕果。

周文耀介绍了南邦市的地理区位、人文风情和经济社会发展情况。他说，洛阳是中国历史文化名城，在泰国华裔中具有很高知名度、美誉度，也是他心向往之的著名古都。此次到访河南，看到了中国日新月异的变化，也感受到了中国经济发展的强劲脉动，非常希望深化与洛阳的人文交往，努力推进双方尽快缔结友好城市，全面务实拓展旅游、教育、经贸等领域合作，积极助力中泰文化交流互鉴。

牛刚等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)