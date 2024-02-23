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农历三月三 荠菜煮鸡蛋（河洛拾珠）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.04.11 08:10

　　今天是农历三月初三，上巳节。热播剧《花间令》第一集开头，演的就是古代洛阳今天的场景，群贤相会，曲水流觞，以庆佳节。

　　上巳节，最初在每年农历三月的第一个巳日，后来为了便于记忆，自魏晋起，人们便将它固定在三月初三。《晋书》载：“汉仪，季春上巳，官及百姓皆禊(音同细)于东流水上，洗濯祓(音同浮)除，去宿垢。”

　　禊是古人在水滨举行的祭礼，祓除又称祓禊，即除灾去邪之祭。这一活动由来已久，《周礼·春官》中就有“女巫掌岁时祓除衅浴”之载，衅浴就是以香薰草药沐浴。周公在洛制礼作乐时，上巳行祭礼是一件严肃的事情，随着时间的推移，上巳慢慢变成节日。汉代的上巳以“洗濯”为主要行为，到魏晋时期则演变为女子沐浴于河，男子水滨饮酒游戏。

　　说起饮酒游戏，大家都会想到东晋王羲之曲水流觞，其实曲水流觞也由来已久，且源自洛阳。《晋书》中晋武帝问“三日曲水之义”，尚书郎束皙解释道：“昔周公成洛邑，因流水以泛酒，故逸诗云‘羽觞随波’。”束皙与潘岳同朝为官，由此推测，《花间令》中潘樾参与曲水流觞的活动，应为历史再现。

　　流觞风雅，喝酒伤身，换成荠菜如何？这里面也有说头。

　　别看荠菜长得不起眼，潘岳的好朋友夏侯湛写过一篇《荠赋》，称赞荠菜“齐精气于款冬，均贞固乎松竹”。荠菜嫩时极美味，《诗经》云“谁谓荼苦，其甘如荠”，陆游《食荠》诗云“日日思归饱蕨薇，春来荠美忽忘归”。除了好吃，荠菜还有药用价值，古人谓之“护生草”。因荠菜有清香药味，民间用以驱虫，还有妇女上巳戴荠花，以免头晕。此外，荠菜多子，旧时又被用来乞孕……

　　各地风俗虽不一，但荠菜与上巳节的关系同样亲密，咱们身在洛水之滨，不妨延续老洛阳人的习俗，农历三月三，荠菜煮鸡蛋。这几天，洛河边的荠菜花开得可热闹了，采一束扎起来，跟红枣、生姜一起煮鸡蛋，煮上一锅全家吃，祛病解毒。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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