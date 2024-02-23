投资总额22.9亿元！洛阳6个项目在“2024全球豫商大会”签约

10日，2023全球豫商大会在郑州举行，洛阳市签约项目6个，投资总额22.9亿元。

10日，2023全球豫商大会在郑州举行，洛阳市签约项目6个，投资总额22.9亿元。

由深圳玉玄道科技有限公司投资8亿元的中原龙乡艾草康养小镇项目代表洛阳市在现场签约，本次签约的项目还有投资2亿元的绿色发电机组及新型替代燃料产研、投资5.3亿元的恒昌矿业铁矿废石料综合开发利用、投资3.4亿元的精工文具制造等。在洛投资的天津红日药业股份有限公司、安耐克高温科技集团等6家企业代表，洛龄食品、洛阳君山制药、洛阳铜一金属材料等21家洛阳本地产业链龙头企业参会。

据悉，2024全球豫商大会以“河南新发展 豫商新机遇”为主题，围绕先进制造业、战略性新兴产业、未来产业、现代服务业等领域，集中签约一批重大项目。自2006年以来，豫商大会已举办16届，已逐步成为海内外豫商与家乡人民联络感情、交流经验、共谋发展的重要平台。

洛阳市商务局相关负责人表示，下一步将做好签约项目跟踪联络及来洛重要嘉宾“豫商家乡行”考察对接工作，为之后豫商代表与洛阳市合作奠定基础；借助全球豫商大会等平台，聚焦洛阳市17条优势产业链，讲好“洛阳故事”，助力更多“洛阳制造”走出全国，走向世界。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 秦利利）(图片由通讯员提供)