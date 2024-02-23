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洛阳三位女足姑娘入选国家集训队 有望亮相世界赛场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.10 18:42

　　洛报融媒记者10日从洛阳市体育局获悉，3名洛阳女足姑娘已收到征召，将动身前往昆明集训，有望代表中国参加首届国际中体联足球世界杯。

　　2023年7月，国际中学生体育联合会宣布大连市获得2024年国际中体联足球世界杯承办权，这项全球最高水平的中学生足球赛事将于2024年5月17日至27日在大连举行，这也是世界中学生顶级足球赛事首次在中国举办。届时，将有来自30多个国家、64支代表队的近2000名选手参赛。

　　为备战首届国际中体联足球世界杯，中国学生体育联合会近日下发通知，决定组织中国中学生足球集训队。《通知》明确，女足主教练为足坛名宿余东风，25名女足集训队员中，洛阳三位姑娘赫然在列，分别是李柯雯、刘夏兵、黄静蕾。

　　“这次集训从河南省征调了4名适龄球员，洛阳一家就占3席，这样的情况还是首次发生。说明洛阳女足青训工作得到了充分的认可。”洛阳市青少年体育训练中心训练三部副主任姚贇介绍了3位姑娘的情况。

　　李柯雯

　　2007年出生，现为孟津第一高级中学学生，小学阶段开始踢足球，司职后腰。她体能充沛，视野开阔，踢球时非常爱动脑子，在进攻和防守方面具有较强的组织能力。

　　刘夏兵

　　2006年出生，现为洛阳文化旅游职业学院学生。她从小学阶段开始踢足球，左边前卫出身，速度快、爆发力强，是边路突破的好手，尤其是一脚下底传中的功夫，经常为球队奉上精彩的助攻。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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