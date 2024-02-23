洛阳警方推出利企便民十项措施

为来洛游客开辟急事急办“绿色窗口”、推广使用养犬电子证照、拓展社区警务室可办事项……近日，洛阳市公安局推出2024年利企便民十项措施，持续提高公安机关行政管理服务质效，着力解决企业群众急难愁盼问题。

为来洛游客开辟急事急办“绿色窗口”、推广使用养犬电子证照、拓展社区警务室可办事项……近日，洛阳市公安局推出2024年利企便民十项措施，持续提高公安机关行政管理服务质效，着力解决企业群众急难愁盼问题。

为来洛游客开辟急事急办“绿色窗口”

来洛游客身份证遗失的，可到就近派出所值班室或户籍室快速开具临时身份证明，提供加急办理服务。节假日期间，在洛阳市公安局交警支队驾管所，增设外来游客驾管业务办理窗口，对外地游客的驾驶人业务即来、即办、快速办结。

推广使用养犬电子证照

在持续开展养犬证线下申办的基础上，推动“养犬登记证”网上申办、管理，养犬人通过“洛阳警民通”申办养犬证电子证照成功后，无需随身携带纸质犬证，电子证照与纸质“养犬登记证”具有同等效力。

压缩保安员证办理时限

将保安员证考试办理时限由原30个工作日缩短至15个工作日。

畅通警企联系渠道

完善0379—66612340民意热线涉企投诉专席职能，定期向企业开展电话访评或问卷调查，重点收集办案单位在办理涉企案件中是否存在违规受案立案、违规查扣冻结等不规范的问题线索，以及在助企纾困工作中存在的短板问题，建立问题列单、交办、反馈的闭环运行机制，问需、问计、问效于企。

为重点企业、项目紧急出国(境)提供便利

对紧急跨境参加会议谈判、签订合同、“一带一路”建设往来的申请人，压缩办理时限，将办结出入境证件时限由原来的7个工作日压缩为4个工作日内。