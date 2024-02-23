洛阳国际牡丹园黄色牡丹提前绽放

近日，洛阳国际牡丹园通过采用先进的促成栽培技术，成功让本应在4月下旬开放的“黄冠”等黄色牡丹提前绽放，让来洛游客先睹为快。

近日，洛阳国际牡丹园通过采用先进的促成栽培技术，成功让本应在4月下旬开放的“黄冠”等黄色牡丹提前绽放，让来洛游客先睹为快。

牡丹，被誉为“花中之王”，但真正的黄色牡丹一直缺位。洛阳国际牡丹园有关负责人介绍，古代所谓的黄牡丹，并不是真正的黄色，例如花王“姚黄”就是乳白色中微微泛黄，真正的黄牡丹，是近代将西藏的大花黄牡丹基因引入到栽培品种中，才培育出了真正的黄色牡丹品种。然而，由于大多数黄牡丹品种含有西藏大花黄牡丹的基因，花期普遍较晚，导致许多游客在牡丹文化节前期无法一睹黄牡丹的风采。

此次成功提前绽放的黄牡丹为盆栽牡丹，主要有黄冠、海黄等30余盆，位于该园名花大道。“这些盆栽牡丹将与大地黄牡丹的花期无缝衔接，实现5月10日前均有黄牡丹可赏。”该负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘少丹 文/图)