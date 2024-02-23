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产销“双增长”！洛阳铜加工实现“开门红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.10 17:29

　　智能化轧机飞快运转，工人们各司其职有序忙碌。4月10日上午，位于洛阳市涧西区的中铝洛阳铜加工有限公司生产车间，一批高附加值产品陆续下线。

　　“今年一季度，我们克服原料价格大幅波动等因素，抢抓有效市场需求和外部市场稳中有升机遇，生产经营关键指标保持上升态势。”洛阳铜加工有关负责人说，据统计，企业一季度实现加工材产、销量同比分别增长9.77%和8.22%，顺利实现首季“开门红”。

　　据介绍，为保障铸锭供应，作为生产头道工序的熔铸厂炉组做到应开尽开，实现铸锭增幅18.09%；电子带厂通过对重点机台、生产过程品质管控，劳动效率明显提升，加工材产量同比增长32.54%，其中，新品及高附加值产品产量增幅达63.18%。

　　企业是最活跃的创新力量，是加快形成新质生产力的实践主体。从持续推进市场化改革到瞄定新能源材料“风口”，从顺利获批省级高性能铜及镁合金中试基地，到持续提升铜镁新材料产业链优势，加速高端化和进口替代，创新引领是洛阳铜加工发展的第一动力。

　　近年来，企业立足服务国家战略需求，推行市场化改革，在做好传统业务的基础上抢抓风口，每年研发投入4亿元左右，设立国家级博士后工作站，调整奖励机制注重项目分红向一线研发人员倾斜，经济效益持续刷新纪录。

　　洛阳铜加工有关负责人表示，将更加注重客户维护能力和服务水平的提升，细化营销管理方式，突出产品结构调整，确保存量客户订单份额的稳定与增长，加大对外项目开发力度，全力实现销售质效“双提升”，确保实现“全年红”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 许利民 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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