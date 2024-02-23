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厉害了！“洛阳造”矿用机器人入选“国家队”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.10 17:29

　　10日，洛报融媒记者从位于洛阳市的中信重工获悉，该企业智能矿用机器人多个应用场景，成功入选国家矿山领域机器人典型应用场景名单。

　　为贯彻落实《“十四五”机器人产业发展规划》，加快机器人应用推广，推进煤炭工业高质量发展，国家矿山安全监察局、工业和信息化部办公厅于近日联合制定公布了《矿山领域机器人典型应用场景名单》。

　　中信重工凭借其在矿山智能装备产业领域的创新技术和应用实践，成功入围“电力辅助作业、异物分拣、指挥调度、皮带机巡检”等多个应用场景。中信重工相关负责人介绍，此次入围不仅体现了企业在机器人技术研发和应用方面的领先地位，也彰显了其在推动煤炭工业高质量发展、保障煤矿安全生产方面的积极作用。

　　值得一提的是，这是中信重工在该领域取得的又一重大荣誉。2022年8月，工业和信息化部、国家矿山安全监察局等多部门联合发布《关于公布农业、建筑、医疗、矿山领域机器人典型应用场景名单的通知》，中信重工智能矿用机器人在“变电所巡检、矿用皮带巡检、水泵房巡检、井下消防侦查灭火”等多个应用场景成功入选。

　　长期以来，中信重工坚守煤矿智能装备产业，自主研制30余款煤矿机器人系列产品，已在全国20余家大型煤矿企业投入运行，有效推进煤矿固定岗位的无人值守和危险岗位的机器人作业，为助力国家煤矿产业向数字化、智能化转型升级和安全发展持续提供“洛阳智慧”“洛阳保障”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王志江 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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