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对外开放！龙门石窟擂鼓台保护项目竣工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.10 14:38

　　10日，记者从龙门石窟研究院获悉，龙门石窟擂鼓台保护项目全面竣工，正式面向公众开放。

　　龙门石窟擂鼓台区域以擂鼓台南、中、北三洞窟龛造像为主体，同时包括擂鼓台三洞以北的小型洞窟群，总计约80个窟龛。该区大多是武则天时期开凿的洞窟，在中国唐代佛教石窟中占有重要的地位。

　　据介绍，擂鼓台区域洞窟曾于2011年进行水害治理工程，经多年观测，水害治理工程效果良好。但2021年，河南多地遭遇洪灾，龙门石窟洞窟出现严重渗漏水，在这次暴雨冲击之下，擂鼓台区域洞窟渗漏水再次加重，洞窟也出现了结构性失稳问题。

　　针对文物出现的险情，龙门石窟研究院第一时间组织文保专家到现场实地踏勘洞窟病害发展情况，评估险情，形成评估意见。并根据国家文物局及河南省文物局批复意见，联合有相关资质的勘察设计单位共同编制了详细的勘察设计文件，实施治理。

　　通过对主要病害(水害和砌体结构变形失稳)开展针对性治理措施，取得了预期治理效果。水害治理效果，通过多种水害治理措施的联合应用，洞窟渗漏病害得到极大的改善，尤其是擂鼓台区域的三大洞窟，近期雨后观察洞窟内未发现明显渗漏水现象,渗流水及面流水病害得到有效治理。

　　南洞修缮效果，南洞相关保护修缮工作有效抑制了砖拱券的变形失稳趋势，消除了外墙面鼓闪、开裂现象，砖屋面(2000年改造形成)结构在文物保护专家的指导意见下，较原形制适当调整成加檐的瓦屋面结构，屋面有组织排水条件得到极大改善，创造并形成了稳定的洞窟保存环境。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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